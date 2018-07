Escucha a Anastacia versionando a Christina Aguilera

Anastacia lanzará un recopilatorio con su grandes éxitos el próximo 6 de noviembre. Entre las sorpresas de este nuevo trabajo encontramos una versión de 'Army Of Me' de Christina Aguilera , aunque con un toque algo más clásico que la original. ¿Con cuál te quedas?

El próximo viernes 6 de noviembre verá la luz el recopilatorio de Anastacia en el que encontramos dos temas inéditos. Uno es el ya presentado Take This Chance y el otro más que tratarse de una canción inédita es en realidad una versión de otra diva.

La intérprete de Stupid little things ha escogido Army Of Me de Christina Aguilera, incluida en su álbum Lotus, para incluirlo en su nuevo disco. Mientras que la versión de Xtina tiene una base más electrónica, Anastacia se ha decantado por una cover más clásica acompañada de violines. ¿Con qué rubia te quedas?