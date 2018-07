Escucha 'Believe', el nuevo single de Mumford & Sons

Believe es el título del primer sencillo del nuevo disco de la banda británica Mumford and Sons. El grupo ya había anunciado que este tercer álbum de estudio se iba a alejar de los sonidos folk del último y exitoso Babel y se usaban más los electrónicos. El líder, Marcus Mumford, describe estos cambios como “un desarrollo y una evolución, no una partida”.

El nuevo single es un buen reflejo sobre esta evolución, ya que cambia bastante respecto a lo que nos tenían acostumbrados. Believe es una canción lenta en un principio pero que a medida que avanza va tomando forma para que en su mitad se de paso y protagonismo a las guitarras y el rock.

Mumford and Sons lanzaron la notícia a través de su cuenta de Facebook oficial: “Hemos pasado el año 2014 componiendo y grabando este álbum. Ante todo y lo primero son las canciones…. Después, claro, la música, el sonido que mejor complementará esas canciones. Ha sido divertido. Y… aquí va: Nuestro tercer álbum: Wilder Mind".

El caso es que el disco se estrenará el día 4 de mayo y a parte de conocer el nombre, Wilder Mind, también sabemos los títulos de las 12 canciones que lo van a formar: Tompkins Square Park, Believe, The Wolf, Wilder Mind, Just Smoke,Monster, Snake Eyes, Broad-Shouldered Beasts, Cold Arms, Ditmas, Only Love y Hot Gates.

Aquí puedes escuchar Believe: