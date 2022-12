Escucha 'Despechá RMX', la colaboración que ha unido a Rosalía y Cardi B

BABY, NO ME LLAMES...

Las motomamis y los motopapis están de enhorabuena. Rosalía y Cardi B se han unido para darle un nuevo sonido a Despechá, el tema que Rosalía estrenó en el arranque de su Motomami World Tour en Almería y que antes de tener versión oficial ya se había convertido en la canción del verano.

Los 35 segundos de la canción que estaban disponibles en TikTok fueron suficientes para que el boca a boca la viralizarse y en cuanto se estrenó de manera oficial las reproducciones no pararon de crecer.

Así, con unos datos abrumadores encima de la mesa, Rosalía ha querido entrar de lleno en la época navideña con el remix del tema más popular de la versión dexule de Motomami.

De la mano de Cardi B, Despechá adquiere un aire nuevo que transforma este mambo violento en un irresistible remix para cualquier pista de baile que se precie.

No es la primera vez que trabajan juntas aunque sí es su primera colaboración musical oficial.

La neoyorkina quiso contar con la intérprete de Malamente para un minicameo en el videoclip de WAP, donde Rosalía se enfunda en un ceñidísimo mono de látex de color rojo para hacer sus ya conocidos movimientos de manos y brazos tan característicos del flamenco. Con unas trenzas como peinado emula la montera de torear, un simbólico objeto de la cultura tradicional española.

También se han profesado amor y admiración mutua en más de una ocasión. A Cardi B le encanta hacer directos en Instagram y en alguno de ellos se ha animado a corear algún tema de Rosalía, como La Fama o la colaboración con Romeo Santos para El Pañuelo.

La letra de 'Despechá remix'

Yeah-yeah

Yeah-yeah

Mmm

Baby, no me llame'

Que yo estoy ocupá' olvidando tus male'

Ya decidí que esta noche se sale

Con toa' mis motomami', con toda' mis yale'

Y ando despechá', woah, alocá'

Que dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah (Ay)

I know how to make 'em so sick (So sick)

Go out, don't post no pics (No pics)

Back when I used to do pole tricks (Pole tricks)

I been had 'em pissed off, no shit (No shit)

You ain't text me, the message be blue, then green (Facts)

This a king, bad bitch, but the shoes McQueen (Wow)

You were tryin' to hard not to watch my stories

I was shakin' this ass, better not report me

I'm close by even though it's hard to reach me

My arm is [?], this bra is CC

Got no ex, made 'em all delete me

I been on jets so they all beneath me (Ah)

Yeah, if I don't answer the phone then it die (Then it die)

Got it on, do not dick ride (Dick ride)

But I'm good though, ¿cómo estás? (Estás; ah)

Y ando despechá', woah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', woah, alocá'

Que dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Baby, please don't call me

Why you on my line? 'Cause I got a new body?

I have decided que voy pa' la calle

With all my motomamis y no hay quién me pare, yeah, yeah

Don't need your drama, don't need your stress

I could forget you like uno, dos, tres

Got my own money, whole lotta M's

Como este mambo, my money dance

All my mamis de la Cardi dicen: "Wepa", yeah, yeah

Big boss, baby, you know I'm the jefa (Yeah, yeah)

Y ando despechá', woah, alocá'

Bajé con un flow nuevo 'e caja, baby, hackeá'

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná'

Y ando despechá', woah, alocá'

Que dios me libre de volver a tu la'o

Lo muevo de la'o a la'o y a otro la'o

Hoy salgo con mi baby de la disco coroná', coroná', yeah

Mmm, voy a 180 porque soy una racineta, ¿qué, qué?

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, uh

Voy a 180 porque soy una racineta, ey, ey

Te distrae' y yo te adelanto por la derecha, mmm, mmm, mmm

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Ey

Yeah-yeah-yeah-yeah

Chris Jedi

Gaby, Gaby, Gaby

De Barcelona pa' Santo Domingo

Jajaja, La Cardi

La ROSALÍA, mmm, jaja