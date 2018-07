Escucha 'The beat is so crazy' de Madonna con Pharrell y Eve

Ya se puede escuchar The beat is so crazy, la canción que Pharrell Williams produjo para Madonna en 2007 para su álbum Hard Candy pero por motivos que desconocemos finalmente no se incluyó en el trabajo.

Todos sabemos que Pharrell Williams es el productor de moda, pero Madonna lo sabía mucho antes. En 2007 Pharrell le produjo el tema The beat is so crazy que iba destinado a formar parte del álbum Hard Candy que la cantante lanzó en 2008.

Finalmente no fue así y la canción quedó archivada aunque ahora ha empezado a circular por Internet justo el mismo día en que la Reina del Pop cumplía 56 años.

The beat is so crazy no es un gran hit como a los que nos tiene acostumbrados Pharrell pero se aprecia su toque en el tema. ¿Qué te parece?