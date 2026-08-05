España supera la media europea de compra de entradas online para conciertos

Aitana en su concierto en Roquetas de Mar con 'Cuarto Azul World Tour' | GETTY

Continúa la moda de los conciertos, y la encuesta anual sobre el uso de las TIC ha desvelado que España está por encima de la media europea en la compra de entradas online para disfrutar de espectáculos musicales. Una lista que encabeza Irlanda.

Los últimos años están siendo una verdadera revolución en la música en directo.

Los artistas anuncian grandes shows con más de un año de antelación, y ya apenas —por no decir nada— se puede improvisar ir a un espectáculo en último momento. Las entradas se agotan en la primera hora tras la apertura de la venta, y muchos interesados en asistir al show se quedan sin tickets.

De este fenómeno nos han hablado en Europa FM bandas como Arde Bogotá y Siloé, que son plenamente conscientes de la demanda por parte del público, y ante lo cual ellos tienen que responder de la mejor manera posible con su música en directo.

Pero esta fiebre ya tiene datos oficiales en España: el 29,6% de los ciudadanos españoles compró entradas online para conciertos al menos una vez en tres meses durante el pasado año 2025, lo que supera la media de los ciudadanos de la Unión Europea, que se sitúa en el 26,8%.

Así se desprende de la encuesta anual sobre el uso de las TIC en los hogares y por parte de particulares que hace la UE. De hecho, la cifra europea ha supuesto un aumento de 3,8 puntos porcentuales con respecto a 2024.

Irlanda, en primer puesto en venta de entradas

Entre los países de la Unión Europea, Irlanda registró el porcentaje más alto, llegando a ser un 51,5% de su población quienes compraron entradas en tres meses.

Así, se coloca por delante de Países Bajos (48,1 %) y Dinamarca (47,9 %). Aunque no pertenece a la Unión Europea, Noruega alcanzó el 50,3%. También destacan Finlandia, Suiza, Grecia y República Checa.

Por otro lado, los porcentajes más bajos de compra en Internet se encontraron en Bulgaria (11,4 %), Rumanía (12,6 %) e Italia (14,2 %).

Un fenómeno que beneficia notablemente a los artistas, pues son los conciertos una de sus fuentes de más ingresos de su trabajo.