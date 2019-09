Desde Jessie J, One Direction, Spice Girls , Taio Cruz, Tinie Tempah , pasando por Muse , Fatboy Slim , Pet Shop Boys hasta los legendarios The Who , The Beatles o Queen estuvieron presentes en la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres dirigida por Kim Gavin.

Los Juegos Olímpicos de Londres llegaron a su fin con una gala de clausura para rememorar los últimos 50 años de la música británica. Esta gala dirigida por Kim Gavin, coreógrafo y director artístico de las últimas giras de Take That o el concierto homenaje a la Princesa de Gales, acompañó al apagado de la llama olímpica con grandes homenajes a The Beatles, David Bowie, Freddie Mercury o al conocido Imagine creando un gran mosaico de la cara de John Lennon.

La primera actuación que pudimos ver en esta gala de clausura fue la de Emeli Sandé. La cantante interpretó dos veces Read all about it, una de ellas tan sólo con un piano y un emotivo acompañamiento de imagenes de los juegos.

Los Pet Shop Boys aparecen en el escenario para interpretar West end girls subidos a bicitaxis conducidos por homnbres trajeados con un casco naranja.

Les siguen One Direction que interpretan What makes you beautiful, canción que les hizo saltar a la fama.

Tras Elbow interpretando Open Arms y One day like this mientras acompañan la entrada de algunos deportistas al centro del escenario, los discursos de Sebastian Coe, Jacques Rogge y la simbólica entrega del testigo a Río de Janeiro llega una de las actuaciones más emotivas de la gala.

El inicio de Bohemian Rhapsody de Queen da paso a un coro infantil que canta Imagine mientras se construye en el centro del escenario un mosaico con la cara de John Lennon.

Les sigue las actuaciones de George Michael interpretando White light, Kasier Chiefs con Pinball wizard con su líder subido en una moto, un homenaje a David Bowie y la actuación de Annie Lennox, seguido de Ed Sheeran junto a Nick Mason de Pink Floyd y Mike Rutherfod de Genesis interpretando Wish you were here.

Russel Brand aparece en el escenario interpretando Pure imagination, canción sacada de Charlie y la fábrica de chocolate seguido de Fatboy Slim con sus grandes temas Right here, right now y The Rockafeller Skank acompañados de un gigantesco pulpo de plástico en el centro del escenario.

Aparece Jessie J en un descapotable beige interpretando Price tag acompañada del rapero Tinie Tempah. Le sigue Taio Cruz con Dynamite y los tres se unen para cantar You should be dancing de los Bee Gees.

Tras ellos llegan cinco taxis con la matricula Spice. Ya se sabía que las Spice Girls estarían en la clausura de la gala e interpretaron su conocidísimo Wannabe y Spice up your life.

Liam Gallagher con su actual grupo Beady Eye canta Wonderwall de Oasis al unísono con todos los asistentes.

Otra de las actuaciones más esperadas fue la de Muse interpretando Survival, la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Londres con Matt Bellamy al piano y un coro para los primeros minutos de la canción.

Muse terminan su actuación con una pantalla en medio del escenario donde aparece Freddie Mercury. Seguidamente aparece Brian May tocando el solo de Brighton Rock y aparece la batería de Roger Taylor. Jessie J se une a los a los miembros de Queen para cantar We will rock you, una de las actuaciones más potentes de la gala.

Tras la presentación de los próximos Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, aparecen Take That interpretando Rule the World mientras el pebetero se prepara para su traspasar su llama a Brasil.

Tras apagarse el fuego olímpico The Who salen al escenario para interpretar Dancing with wolves, seguida de See me, feel me y poniendo el broche final a la gala con My generation junto a fuegos artificiales.