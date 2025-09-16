Ya están a la venta los primeros abonos del SanSan Festival 2026: precios y dónde comprarlos

Álvaro de Luna en el SanSan Festival 2025 | Javier de Bragado / Europa Press

El SanSan Festival, reconocido como el primer gran festival de la temporada en España al llevarse a cabo durante Semana Santa, ha puesto a la venta los primeros abonos para que los más precavidos no se pierdan ninguno de los conciertos que se celebrarán entre los días 2, 3 y 4 de abril de 2026.

Tal y como indican desde la organización, los abonos están disponibles a través de la plataforma feverup.com y también pueden ser adquiridos a través del Bono Cultural Joven.

Cuánto cuestan los abonos del SanSan Festival 2026

Para esta primera tanda de abonos, la organización del SanSan Festival ha puesto a dispuesto un rango de precios para los asistentes entre los 62 y los 155 euros.

Como indican, los asistentes menores de 15 años que quieran acudir deberán hacerlo acompañados de padre, madre, tutor legal, o persona designada por éstos y deberán portar la autorización firmada, mientras que quienes se encuentren en la franja de 16-17 años podrán acudir sin supervisión parental, con la correspondiente autorización firmada.

Abono General - 62 euros: acceso a los tres días de festival

acceso a los tres días de festival Abono Kids - 32 euros (menores de 15 años): acceso a los tres días de festival

acceso a los tres días de festival Abono Premium - 155 euros: acceso a los tres días de festival, acceso preferente en el canje de pulseras y acceso a zona premium

acceso a los tres días de festival, acceso preferente en el canje de pulseras y acceso a zona premium Abono Kids Premium - 155 euros (menores de 15 años): acceso a los tres días de festival, acceso preferente en el canje de pulseras y acceso a zona premium

acceso a los tres días de festival, acceso preferente en el canje de pulseras y acceso a zona premium Abono Residentes - 52 euros: acceso a los tres días de festival para los residentes empadronados en Benicàssim.

acceso a los tres días de festival para los residentes empadronados en Benicàssim. Abono Groguet - 52 euros: acceso a los tres días de festival para los socios y abonados del Villarreal C.F.

Un cartel lleno de estrellas

SanSan Festival siempre se ha caracterizado por conjugar en su programación estrellas nacionales e internacionales que encandilan a los asistentes. De cara a la edición de 2026, destacan cinco artistas por encima de todos como son la banda indie islandesa Of Monsters and Men, la original Rigoberta Bandini, el grupo Love of Lesbian, el contemporáneo Guitarricadelafuente y La M.O.D.A.

Sin embargo, no solo ellos concentrarán las miradas de los fans, ya que Siloé, Xoel López, Ángel Stanich, Rufus T. Firefly, Sanguijuelas del Guadiana o La Casa Azul representan algunos de los artistas que completan un cartel de altura para el primer gran festival del año.