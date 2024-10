Estas son las 17 canciones de Eurovisión Junior 2024 que competirán en Madrid

Queda poco menos de un mes para que España acoja por primera vez Eurovisión Junior. La Caja Mágica de Madrid será la sede del 'pequeño', el que cuenta con 17 países como candidatos. Ya conocemos que Chloe Dela Rosa será la encargada de defender a España con el tema Como La Lola, una canción con el que, pese a ser pop, mantiene parte de ese flamenco tan representativo de nuestro folclore.

Ahora conocemos todas las canciones que optarán por llevarse el triunfo en Madrid:

1. Italia - Simone Grande - Pigiama Party

El acento italiano será el encargado de abrir la gala en Madrid. En concreto, será Simone Grande quien dará el pistoletazo de salida con una canción que te invita a bailar desde el estribillo. En este caso, la RAI ha optado por el ganador de la versión italiana 'The Voice Kids' quien se encargue de buscar la segunda victoria del país mediterráneo en el concurso tras ganar en 2014.

2. Estonia- Annabelle - Tänavad

Los estonios cuentan con una experiencia muy discreta en el 'pequeño' certamen. De hecho su debut se produjo el año pasado en Niza, llevándose la penúltima posición. Este año, apuesta por la voz de Annabelle y su Tänavadpara mejorar su resultado.

3. Albania - Nikol Çabeli - Vallëzoj

Los albaneses han optado de nuevo por la balada, esta vez apostando por Nikol Çabeli. Como curiosidad, no es la primera vez que la joven albanesa trata de representar al país balcánico en Eurovisión Junior. Ya el año pasado se quedó a las puertas de su preselección ocupando el segundo lugar. Ahora, Nikol tratará de repetir su triunfo en Madrid.

4.Armenia - Leo - Cosmic Friend

Sin dudas los armenios son los reyes de Eurovisión Junior. El año pasado se llevaron la medalla de bronce en Niza. Sin embargo desde su trayectoria en 2007,acumulan dos victorias,cinco medallas de plata y tres bronces. Con una apuesta audiovisual a lo grande, Leo tratará de conquistar Europa con su enérgico tema Cosmic Friend.

5. Chipre- Maria Pissarides - Crystal Waters

Llevaban seis años sin participar en Eurovisión Junior. Ahora, Chipre está de vuelta con una artista que ama el teatro musical. Maria Pissarides será la encargada de llevar los colores del país mediterráneo con un tema que suena muy griego tanto por su letra (en la que combina el inglés) como por su instrumental.

6. Francia- Titouan - Comme ci comme ça

Su victoria el año pasado, parece que les sabe a poco ya que en estas últimas ediciones han apostado por la calidad en cada una de sus propuestas. Este año, no es una excepción. Titouan será el encargado de abanderar al país galo que suena muy festivalero y de la que no nos cabe duda de que no decepcionará.

7. Macedonia del Norte - Ana & Aleksej - Marathon

Salvo sus dos quintos puestos en 2007 y 2008, los macedonios se han mantenido en la parte media de la tabla. Marathon se constituye como un tema lleno de fuerza con el que Ana & Aleksej buscan darle la primera victoria al país balcánico desde su debut en 2003.

8. Polonia- Dominik Arim- All Together

Polonia ha vivido sus resultados de la forma más atípica posible. Comenzaron con dos últimos puestos en sus dos primeras participaciones. Sin embargo, se llevaron el oro en dos ocasiones consecutivas en 2018 y 2019. En este caso, el jovencísimo Dominik Arim, quien ya cuenta con experiencia en la pequeña pantalla tras su participación en The Voice Kids tratará de defender su All Together, un melódico tema con el que invita a la unión.

9. Georgia - Andria Putkaradze - To My Mom

Georgia suele ser un país que no suele defraudar en este festival. De hecho, han ganado hasta en tres ocasiones: en 2008, 2011 y 2016. Para este año, apuesta por una canción de lo más épica. To My Mom será el tema que defenderá Andria Putkaradze.

10. España - Chloe DelaRosa - Como la Lola

Salero, entusiasmo y un ritmo muy pegadizo son los ingredientes que componen la candidatura de España este año.Chloe DelaRosa tratará de darnos la segunda victoria en el festival 20 años después de que lo hiciera María Isabel con su Antes Muerta Que Sencilla. Con esta canción, de alguna forma rinde tributo a gran Lola Flores, una de las grandes folclóricas de nuestro país. ¿Conseguirá llevarse el oro en Madrid?

11. Alemania - Bjarne - Save The Best For Us

Tal y como cuenta Eurovision.tv, debutó en un escenario con 6 años delante de 300 personas y ahora cantará con 12.500 personas sobre el escenario de la Caja Mágica. Bjarne defenderá Save The Best For Us con un tema con el que pondrá el valor la defensa del medio ambiente, tal y como cuenta eurovision-spain.com.

12. Países Bajos - Stay Tuned - Music

El año pasado, Países Bajos trajo la mejor de las ilusiones al festival, de hecho las expectativas estuvieron muy altas. Sin embargo, su propuesta sólo se llevó el séptimo puesto. Los neerlandeses llevan sin ganar desde el año 2009, por ello, apuestan por una agrupación Stay Tuned con el que llevan un tema que representa a la perfección el espíritu de Eurovisión Junior.

13. San Marino- Idols SM - Come Noi

Ha sido otro de los países ausentes en estos últimos años y de la que no nos cabe duda de que había ilusiones para que volvieran. San Marino vuelve a repetir en el 'pequeño' festival conCome Noi, un tema lleno de ilusión.

14. Ucrania- Artem Kotenko - Hear Me Now

Fuerza, poderío y una voz potente conforman la propuesta ucraniana este año. En el caso de Artem Kotenko, a la segunda fue la 'vencida' ya que trató de representar a su país en el pequeño festival. Este año, lo hará en Madrid gracias al apoyo del público y un segundo puesto del jurado en su preselección, tal y como cuenta RTVE.

15. Portugal - Victoria Nicole- Esperança

En redes sociales, está siendo una de las propuestas que más está gustando. Nuestros vecinos arriesgan con esta balada de la mano de Victoria Nicole, quien defenderá a Portugal con Esperança. Como curiosidad, la artista nacida en Venezuela cantará este tema será defendido en portugués y castellano. Además, Victoria cuenta con el respaldo de ser conocida en su país tras llevarse la victoria de The Voice Kids este verano, tal y como cuenta eurovision-spain.

16. Irlanda - Enya Cox Dempsey- Le Chélie

Irlanda no desiste en este festival. A pesar de llevarse el último puesto el año pasado en Niza, están dispuesto a cambiar el rumbo de sus clasificaciones con Enya Cox Dempsey con su Le Chéile, un tema pop lleno de energía tras ganar su preselección.

17. Malta - Ramires Sciberras - Stilla Ckejkna

Malta será el país encargado de cerrar el festival con su potente balada Stilla Ckejkna.Con tan solo 8 años, Ramires se llevó el billete a Madrid ganando su preselección.