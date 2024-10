Así suena 'Como la Lola', canción con la que Chloe DelaRosa representa a España en Eurovisión Junior 2024: letra y significado

Quedan dos meses para que Eurovisión Junior se celebre en la Caja Mágica de Madrid. El 16 de noviembre Chloe DeLaRosa defenderá la candidatura de España en un año muy especial del festival infantil paran uestro país.

Este 2024 se cumplen 20 años de la victoria de María Isabel con su Antes muerta que sencilla. La gala estará presentada por la exrepresentante de Eurovisión Junior Melani, por la cantante Ruth Lorenzo y por el actor Marc Clotet.

Y nuestra representante acaba de hacer pública la canción que defenderá en Eurovisión Junior, Como la Lola. Junto a tema, la delegación también ha publicado su correspondiente videoclip.

La canción narra el sueño de Chloe DelaRosa: convertirse en la nueva Lola Flores, por la que siente una gran admiración.

Se trata de una canción muy disfrutona con un claro tinte infantil y un estribillo chicle, recuperando la esencia de Eurovisión Junior.

El videoclip trascurre en un colegio, donde Chloe se divierte con sus compañeros de clase. Todos cantan y bailan y animan a la extremeña a que cumpla su sueño de ser artista.

Letra de Como La Lola

¡Como la Lola!

¡Como la Lola!

En mi escuela todos dicen que estoy loca

pero no me importa porque se equivocan.

Voy a echarle ganas, voy a echarle fe.

Los sueños más grandes al principio son bebés.

Soy como un pez en el agua cuando subo al escenario,

es cosa de los planetas porque yo he nacido acuario.

Ya desde la cuna cogía el sonajero

como si fuera un micro pa' cantarle al mundo entero.

Que de mayor yo quiero ser cantista,

cantante, artista, la protagonista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la motomami de mi barrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

¡Como la Lola!

¿Quién dijo miedo?

Es solo un juego.

(Cero postureo)

Amo lo viejo,

amo lo nuevo,

el arte verdadero.

Quema como el fuego y es profundo como el mar

y te hace cosquillitas por la tripa en un solo compás.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo quiero ser cantista.

Que de mayor yo voy a ser cantista.

What! What! What!

Como la Taylor,

como la Karol.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrrio.

Como la Olivia,

como la loba (¡La Shaki!)

Pero universal como la Lola.

¡Pero universal como la Lola!

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo (¿Quién?)

Lola Flores, la más grande y la reina de corazones.

Yo quiero ser la moto-mami de mi barrio.

¡Y como la Lola!

(Como la Lola)

Quiero cantar en cada ciudad

(Como la Lola)

¡Y quiero ver a toda Europa bailar!

(Como la Lola)

Somos pequeños y queremos soñar.

Music wins, I wanna dance!

(Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo-lo)

Como la Lo-lo-lo Lola.

La-la la Lo-lo-lo Lola.

Como la Lo-lo-lo-lo-la.

Como, como,

como la Lola, Lola.

La Lola.

Quién es Chloe DeLaRosa

Chloe DelaRosa es una niña de 9 años natural de Guareña, localidad de Badajoz. Ella misma se siente "medio extremeña, medio andaluza".

Su estilo musical está caracterizado por el salero y el flamenco, y entre sus temas destaca Como un rayito de sol, canción donde muestra todo su desparpajo pese a su corta edad.

La guareñense de 9 años Chloe DelaRosa representará a España en Eurovisión Junior 2024, el 16 de noviembre en Madrid | RTVE

Ella misma se define como una "cantista", un término que aparece en el tema con el que representará a España en Eurovisión: significa que es cantante y artista. Su ídolo es Lola Flores, pero también está Marisol entre sus referentes musicales, al igual que Rosalía y C. Tangana.