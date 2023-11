Estas son todas las canciones de Eurovisión Junior 2023

Eurovisión Junior 2023 cierra un año más la euforia eurovisiva este noviembre, que se renovará con la nueva ilusión del certamen adulto en 2024, el próximo 11 de mayo.

París acoge este domingo, gracias al galardón que se llevó Lissandro la pasada edición con su hipnóticoOh Maman!,a los 16 candidatos de esta edición, que representarán los países de Albania, Alemania, Armenia, Estonia, España, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Malta, Macedonia del Norte, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Ucrania.

La joven valenciana de 11 años Sandra Valero será la encargada de representar este año a España con Loviu, un tema pop que tiene la actitud de conquistar un escenario como el de Eurovisión Junior. ¡Escucha el resto de apuestas!

Albania | 'Bota Ime' - Viola Gjyzeli

Viola Gjyzeli - Bota Ime | 🇦🇱 Albania

Alemania | 'Ohne Worte' - FIA

FIA - Ohne Worte | 🇩🇪 Germany

Armenia | 'Do It My Way' - Yan Girls

Yan Girls - Do It My Way | 🇦🇲 Armenia

Estonia | 'Hoiame Kokku' - ARHANNA

ARHANNA - Hoiame Kokku | 🇪🇪 Estonia

España | 'Loviu' - Sandra Valero

Sandra Valero - Loviu | 🇪🇸 Spain

Francia | 'Coeur' - Zoé Clauzure

Zoé Clauzure - Cœur | 🇫🇷 France

Georgia | 'Over the sky' - Anastasia & Ranina

Anastasia & Ranina - Over The Sky | 🇬🇪 Georgia

Irlanda | 'Aisling' - Jessica McKean

Jessica McKean - Aisling | 🇮🇪 Ireland

Italia | 'Un Mondo Giusto' - Melissa & Ranya

Melissa & Ranya - Un Mondo Giusto | 🇮🇹 Italy

Malta | 'Stronger' - Yulan

Yulan - Stronger | 🇲🇹 Malta

Macedonia del Norte | 'Kazi Mi, Kazi Mi Koj' - Tamara Grujeska

Tamara Grujeska - Kaži Mi, Kaži Mi Koj | 🇲🇰 North Macedonia

Países Bajos | 'Holding On To You' - Sep & Jasmijn

Sep & Jasmijn - Holding On To You | 🇳🇱 Netherlands

Polonia | 'I Just Need A Friend' - Maja Krzyzewska

Maja Krzyżewska - I Just Need A Friend | 🇵🇱 Poland

Portugal | 'Where I Belong' - Júlia Machado

Júlia Machado - Where I Belong | 🇵🇹 Portugal

Ucrania | 'Kvitka' - Anastasia Dymyd

Anastasia Dymyd - Kvitka | 🇺🇦 Ukraine

Reino Unido | 'Back To Life' - STAND UNIQU3

STAND UNIQU3 - Back To Life | 🇬🇧 United Kingdom

