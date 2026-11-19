Estopa agota todas las entradas de 'La Gira la MKT'
La venta general de entradas para ver a los hermanos Muñoz arrancó el 17 de noviembre y hoy, 19 de noviembre, Estopa ha comunicado en sus redes sociales el sold out de todas las fechas anunciadas.
Estopa adelanta cómo serán sus conciertos en estadios: "La maqueta va a sonar íntegra"
David y José han vuelto a demostrar que, cada vez que dan la opción de verles actuar en directo, no hay hueco que se quede libre. Este último anuncio es uno de los más ambiciosos de su carrera. Una gira con la que recorrerán estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid durante los meses de junio y julio.
Los conciertos de Estopa en 2027
- 11 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València
- 12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València
- 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys
- 20 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys
- 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja
- 8 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
- 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano
El nuevo álbum del dúo de Cornellá, del que proviene el nombre de la gira, podremos escucharlo el viernes 20 de noviembre. Un disco muy esperado, compuesto por quellos temas de 1997 que se filtraron y que, por fin, van a salir de forma oficial bajo el disco.
Próximo concierto en 2026
El 28 de noviembre, Estopa actuará en el recinto Roig Arena de Valencia. Un concierto en el que también han agotado las entradas y que contará con Mafalda Cardenal como artista invitada.