David y José han vuelto a demostrar que, cada vez que dan la opción de verles actuar en directo, no hay hueco que se quede libre. Este último anuncio es uno de los más ambiciosos de su carrera. Una gira con la que recorrerán estadios de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid durante los meses de junio y julio.

Los conciertos de Estopa en 2027

11 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València

12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València

18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

20 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

8 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

El nuevo álbum del dúo de Cornellá, del que proviene el nombre de la gira, podremos escucharlo el viernes 20 de noviembre. Un disco muy esperado, compuesto por quellos temas de 1997 que se filtraron y que, por fin, van a salir de forma oficial bajo el disco.

Próximo concierto en 2026

El 28 de noviembre, Estopa actuará en el recinto Roig Arena de Valencia. Un concierto en el que también han agotado las entradas y que contará con Mafalda Cardenal como artista invitada.