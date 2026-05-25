Estopa anuncia sold out en su concierto en el Roig Arena de Valencia

La última vez que habíamos visto a Estopa en concierto había sido durante la Gira 25 Aniversario, pero los hermanos Muñoz nos trajeron la grata sorpresa de que darían un concierto muy especial este año, pero también el único.

El show tendrá lugar el sábado 28 de noviembre en el Roig Arena de Valencia y contará además con la presencia de la artista Mafalda Cardenal como invitada especial.

Sin embargo, a pesar de que las entradas han salido a la venta hoy mismo... ¡Y están agotadas!

"Pueslas entradas del concierto en el Roig Arena. Atent@s a 2027 ke viene con sorpresa", han comunicado a través de sus redes.

Pero, al parecer, lo mejor está por llegar, pues la banda tiene pendiente un gran anuncio para 2027. ¿Será una gira?