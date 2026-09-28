Estopa pone nerviosos a sus fans con un primer adelanto de posible nueva música
Estopa ya deja entrever su nueva era musical, con un adelanto que ha impacientado aún más a sus fans.
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Estopa ya calienta su regreso.
Después de meses en el estudio tras el éxito arrollador de su gira por su 25º aniversario, parece que el dúo de rumba catalana pronto presentará su nuevo proyecto, que sucederá el éxito de su álbum Estopía.
Fue a principios de verano cuando los hermanos Muñoz anunciaron que se "venían cositas", pero ha sido este 28 de septiembre cuando ya han dado una pincelada más grande a través de redes sociales.
Estopa ha publicado un vídeo con una 'E' metida en un círculo y un 'tic tac' de fondo. Además, el grupo ya se ha cambiado su foto de perfil por ese nuevo logo.
Lo que se sabe de un nuevo disco
Aunque no se conocen muchos detalles de un nuevo proyecto, David y José contaron en el programa de Marc Giró que están trabajando en un álbum llamado La Maketa, basado en canciones que escribieron cuando tenían 16 años.
Recuperaron su primera maqueta —que tenía unas 40 canciones— y están regrabando diez temas inéditos con el sonido actual de Estopa. Incluso adelantaron una de ellas, Sentir Diferente. ¿Será este proyecto lo que se esconda detrás de ese 'tic tac'?
Cabe recordar que, aunque Estopa todavía no han lanzado un single propio de esa nueva etapa, sí han vuelto al estudio para colaborar con Kiko Veneno en Yo y mi manager, un tema que une a dos grandes generaciones de la rumba catalana.