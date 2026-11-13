Bizarrap anuncia el final de las sesiones en su discurso de agradecimiento en los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy pueden decir que su 27ª edición será una de las más recordadas. Rosalía fue la protagonista indiscutible de la noche, pero otros artistas también tendrán este día en la memoria durante toda su vida.

Es el caso indiscutible de Daddy Yankee, quien fue nombrada Persona del Año y para celebrarlo lo dio todo en su actuación musical con Bad Gyal al son de Dura. Pero, además, se alzó con el trofeo a Mejor canción urbana con Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66.

A recoger dicho galardón subió Bizarrap, quien también hizo el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas un espacio en el que lanzar una noticia histórica para su música.

"Primero que nada le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mí, en mi criterio y en la Bizarrap Music Session, que es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora", confesaba el DJ argentino.

Asimismo revelaba que estas sesiones "están llegando a su fin". "El formato de la Bizarrap Music Session siempre trató de darle identidad y espacio a los artistas sin importar si están empezando o si están consagrados, y eso siento que es lo más importante que conseguí hasta ahora como productor y que voy a conseguir", expresó con el gramófono en la mano.

El artista se mostró así eternamente agradecido a todos los que han participado hasta ahora con él y al equipo de la canción premiada.

Si tenemos en cuenta que parece que habrá 66 sesiones (más la de Daddy Yankee, la número 0) en total en este largo proyecto de Bizarrap, quedarían por publicar 24 todavía, pero no conocemos detalles de si todas saldrán a la luz.