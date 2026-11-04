Penélope Cruz pide una colaboración de Guitarricadelafuente con Bad Bunny: "Tiene que ocurrir"

El reparto de la película La bola negra está dando grandes momentazos en toda la promoción del filme, tanto nacional como internacional. Y parece que los actores tienen total confianza entre ellos, como ya han demostrado recientemente Penélope Cruz y Guitarricadelafuente en una entrevista conjunta.

Sin embargo, los últimos momentos virales entre el elenco de la cita dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo se centran en las expectativas musicales de Cruz en Álvaro La Fuente.

En un encuentro con medios internacionales, Guitarricadelafuente ha pedido colaborar musicalmente con Penélope Cruz, y ha añadido que "hay muchos artistas al os que admiro". "¿Puedes imaginar una colaboración entre Guitarrica y Bad Bunny? Lo estoy poniendo en el universo, y tiene que ocurrir", ha lanzado la actriz, mostrando su entusiasmo por esta idea.

La protagonista de Volver ha dejado claro que es una gran fan de Guitarricadelafuente como artista al contar también que no se quita su voz de la cabeza. "Su música está empezando a ser un problema para mí porque estoy obsesionada", ha reconocido.

"Cuando intento dormir sus canciones vuelven a mi mente, y no paran. Su voz... Intento irme a otros artistas. Especialmente La nieve, la canción de la película... Estoy totalmente obsesionada, es una obra maestra esta canción", ha explicado la actriz, desatando las carcajadas de los presentes.