Estrenamos en exclusiva 'Créeme', el tema de El Chojin y Nita (Fuel Fandango) para la película 'Malasaña 32'

A finales de los 70 la familia Olmedo compra un antiguo piso en el número 32 de la calle Manuela Malasaña de Madrid. Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad que parece ofrecerles la capital. Pero, hay algo que la familia Olmedo no sabe: en la casa que han comprado, no están solos... Algo que desconocen va a poner en peligro sus vidas y tendrán que defenderse.

"¿Y si lo más terrorífico de la ciudad no estuviera fuera... sino dentro de tu casa?", esta es la premisa de la que parte Malasaña 32, la nueva película de Alberto Pintó que llegará a los cines el 17 enero de 2020 de la mano de Atresmedia Cine.

Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, Sergio Castellanos, Iván Renedo, José Luis de Madariaga, Javier Botet y María Ballesteros protagonizan esta película de terror inspirada en una historia real.

Pero antes de poder disfrutar de esta historia llena de suspense en la que los personajes son la parte fundamental de la historia, nos llega 'Créeme', el tema principal de su banda sonora escrita por El Chojin e interpretada por él mismo y Cristina Manjón, más conocida como Nita, mitad de Fuel Fandango. Precisamente Nita ya estuvo nominada a los Goya A Mejor Canción por 'Mr. K! Kiki', para la película Kiki, el amor se hace.

El resultado de esta combinación tan única, es un tema nítido, enraizado en la solidez de sonidos base y con un claro mestizaje de voces, que convierten a esta canción en la banda sonora perfecta para la película.

En el videoclip vemos a los dos artistas interpretando el tema en espacios oscuros, mientras vamos viendo imágenes de la película donde empiezan a producirse una serie de sucesos paranormales. La palabra 'Creéme', que le da título a la canción, cobra fuerza cuando los diferentes personajes intentan explicar lo que están viviendo.

Frustración al no ser creídos que recrea a la perfección el rapero cuando en un momento de la canción coge el teléfono y parece no entender qué le está ocurriendo a su interlocutor: "¿Perdón? Hay un error supongo, porque creo que no le conozco. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Quiere que llame a alguien está bien? Es que no se qué dice, perdone pero no me grite. Le pido que se tranquilice", para terminar diciendo "¿Cómo? ¿Malasaña 32? No existe".

En palabras del propio Albert Pintó “La canción logra transmitir lo que con la película hemos intentado conseguir; fuerza y emoción. La voz de Nita de Fuel Fandango emociona y el Chojin le da poder y contundencia a la pieza. La letra consigue resumir los temas de la película y deja poso. El estribillo de 'Creéme' resume perfectamente el sentimiento terrorífico que se tiene cuando presenciamos algo fuera de lo normal y nos sentimos solos ante ese evento”.