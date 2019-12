Gwen Stefani, Tom Walker o Fuel Fandango, nuevos confirmados para Cruïlla Barcelona

Tras batir el récord histórico con 'Love Someone', como una de las canciones más pedidas y reproducidas en la radio española, Lukas Graham regresa ahora con su nuevo single, 'Lie', además de un tema especial para Navidad, en el que recuerda a los seres queridos que ya no nos acompañan en estas fechas tan especiales, llamado 'Here'. ¡Charlamos con él de sus planes para 2020, del cambio climático, del reguetón y de la música que le sirve de inspiración!