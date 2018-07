Estrenamos en exclusiva 'Un Poquito de Amor', el nuevo tema de nuestro locutor Bruno Navarro

Nuestro locutor Bruno Navarro (Bruno FM) nos presenta en exclusiva su nueva canción para este verano 2014, una propuesta fresca y llena de buen rollo que no te dejará indiferente. Con tan sólo 22 años, es el yogurín de la radio pero ganas no le faltan: sus canciones sobrepasan el medio millón de reproducciones en Spotify y sus listas son seguidas por miles de personas.

Bruno FM nos ha explicado en los estudios de Europa FM que es "una canción compuesta para hacer sonreír y olvidarse de los problemas". Y no le falta razón ya que es la candidata perfecta para ser la canción oficial del buen rollo.

"Open your eyes, mira la vida qué bonita está. Close your eyes, a los problemas déjalos pasar. Baby, tú eres my baby, con un poquito de amor la vida se vive mucho mejor"

El tema está hecho en colaboración con David Varas, cantante semifinalista de un famoso talent show televisivo, y suena así:

Puedes descargarte Un poquito de amor de Bruno FM en