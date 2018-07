Nick Cave enamora y C. Tangana y Amaia Romero sorprenden en la primera jornada de Primavera Sound

Una de las sorpresas de esta edición de Primavera Sound, anunciada tan sólo unos días antes del festival, fue la incorporación al cartel de Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo. Una apuesta de lo más arriesgada ya que no gustó al sector más “purista” del público.

Pero a pesar de competir en horario con The War On Drugs, uno de los cabeza de cartel, Amaia se ganó a pulso tener cabida en un festival de estas características. Acompañada de The Free Fall Band, la pamplonica desgranó un repertorio de versiones que estuvieron impecables en la elección, la voz y la ejecución a piano o guitarra.

Iniciada por una genial cover de ‘Basin Street Blues’ de Louis Amstrong; Amaia destacó con ‘Tuyo’ de Rodrigo Amarante y tema principal de la serie ‘Narcos’; ‘Reflektor’ de Arcade Fire o ‘Alfonsina y el mar’ de Mercedes Sosa. Terminó su concierto con una versión “en teoría improvisada” de ‘Miedo’ de M-Clan, tema que la hizo ganadora del concurso.

No faltaron sus comentarios de asombro, y las numerosas veces que dio las gracias al público con su característica inocencia de la que esperemos que poco a poco vaya sacando la garra necesaria para comerse el escenario.

Y de un ídolo de masas pasamos a otro ídolo, o más bien la muerte de éste. C. Tangana nos invitaba al funeral de su anterior ’Idolo’ para dar paso a su nuevo trabajo Avida Dollars, con una espectacular puesta en escena que reunía todo lo que podíamos esperar de él: Motos quemando rueda sobre el escenario, bailarines de pole dance, mucha pirotecnia y confeti y dólares volando por el escenario con la cara apalizada de Puchito.

Un espectáculo de 10, con el que compensó su descaradísimo playback y con un invitado más que esperado: Dellafuente, con el que interpretó su exitazo ‘Guerrera’.

Volviendo a la parte más tradicional del festival, y de la que esperemos que nunca prescinda, Nick Cave fue el indiscutible rey de la noche. A ritmo de ‘Jesus Alone’, tema compuesto durante el duelo por la muerte de su hijo, Cave consiguió un silencio absoluto acaparando toda la atención hacia él demostrando que muy pocos pueden tener tal presencia y majestuosidad sobre el escenario.

Uno de los momentos más bonitos del concierto fue cuando hacia el final empezó a subir a fans al escenario, como una emocionada mujer de una edad similar al artista, que no podía creerse que estaba frente a ella cogiéndole del brazo. Alfred García, de Operación Triunfó, también fue una de las anécdotas del concierto al ser otra de las personas que subió y su emocionada reacción al borde de las lágrimas.

Chvrches era otro de los platos fuertes de la noche. Los escoceses presentaron su nuevo trabajo ‘Love Is Dead’ con una carismática Lauren Mayberry al frente, eclipsando a todos los presentes con su magnetismo y característica voz.

Y precisamente no podemos hablar de una gran voz como la de Mayberry cuando hablamos de Bad Gyal, una de las opciones tras el concierto de Chvrches.

Que si bien no se quitaba el autotune ni para hablar con el público, suplió el “drama vocal” con una enérgica puesta en escena en la que Alba Farelo aparecía en el escenario como una diva del pop de los 2000.

Con un look muy Britney Spears o Christina Aguilera de la época, se desvivió en un concierto coreografiado de principio a fin junto a sus bailarinas y MC’s siendo imposible no bailar su ‘Jaracanada’, ‘Tra’, ‘Candela’ o ‘Fiebre’.