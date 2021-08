Evan Rachel Wood desafía a Marilyn Manson durante su último concierto

Evan Rachel Wood tiene un mensaje para Marilyn Manson. Dos días después de que el cantante apareciese por sorpresa en la presentación de Donda, el nuevo disco de Kanye West, la actriz y cantante ha aprovechado uno de sus conciertos para mandarle un recado.

La tres veces nominada al Globo de Oro, de 33 años, desafió a su ex y presunto abusador dedicándole una peineta mientras interpretaba una versión de You Get What You Give, la canción de 1998 de New Radicals. El tema, que sonó el sábado 28 de agosto en el Bourbon Room de Los Angeles y que interpretó con su compañero musical Zane Carney (de Evan + Zane), dice así:

Health insurance rip off

Lying FDA

Big bankers buying

Fake computer crashes dining

Cloning while they're multiplying

Fashion shoots with Beck and Hanson

Courtney Love, and Marilyn Manson

You're all fakes

Run to your mansions

Come around

We'll kick your *ss in

En el minuto 4'44'', cuando arranca esa estrofa y se refiere a Manson, la actriz levanta el dedo anular recibiendo el apoyo y los vítores de los asistentes.

Sois todos unos impostores,

corred a vuestras mansiones.

Pasad por aquí,

os patearemos el trasero.

Evan Rachel Wood contra Marilyn Manson

Eva Rachel Wood y Marilyn Manson, en 2010 // Gtresonline

Evan Rachel Wood es una de las primeras mujeres que a lo largo de este año ha denunciado a Marilyn Manson por acoso sexual. La intérprete alzó su voz en febrero asegurando que fue "manipulada hasta la sumisión".

La actriz de Westworld, que en 2016 aseguró que había sido violada en dos ocasiones, una de ellas por su expareja, publicó su denuncia a través de Instagram.

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson", escribió en su publicación del 1 de febrero.

El texto, que sirvió de punto de arranque para que otras mujeres alzasen también su voz, continúa así: "Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Se acabó tener miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las empresas que le han tolerado, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson estuvieron juntos tres años, entre 2007 y 2010. Empezaron cuando ella tenía 19 años y él, 38.