El precioso motivo por el que Evan Rachel Wood no acudió con vestido a los Globos de Oro

Evan Rachel Wood destacó anoche entre todos los asistentes a la alfombra roja de los Globos de Oro. Y es que la joven, nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz por su papel en la serie Westworld, asistió con esmoquin y explicó que le encantan los vestidos, que no tiene nada en contra de ellos, dejó claro que no es una protesta anti-vestidos, pero quiere manifestar que las mujeres deben ir como quieran, como se sientan más cómodas, sin la necesidad de ir con un vestido largo, como normalmente asisten las celebrities a las grandes galas. "Lo que quiero es que las chicas y las mujeres sepan que llevar vestido no es obligatorio. No tienes que ponerte uno si no te apetece, si no quieres o, simplemente, quieres ser tú misma. Vales mucho más que un vestido", declaró Evan Rachel Wood.

Era la sexta vez que la actriz asistía a esta gala de premios y la tercera que estaba nominada, en todas las ocasiones la hemos visto con largos vestidos, pero esta vez Evan Rachel Wood eligió un esmoquin hecho a medida por el diseñador Joseph Altuzarra. Además, la joven también se puso un traje para recordar a David Bowie, que ayer hubiese hecho 70 años. "No tienes que usar un vestido si no quieres. Simplemente sé tú misma, porque tú vales más que eso. Este año, estoy homenajeando a Victor Victoria y a David Bowie porque hoy es su cumpleaños".