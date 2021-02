"Fui manipulada hasta la sumisión": Evan Rachel Wood (Westworld) denuncia a Marilyn Manson por "terribles" abusos sexuales

Evan Rachel Wood, de 33 años, salto al éxito internacional tras su papel protagonista como Dolores Abernathy en la serie de HBO 'Westworld', por la que estuvo nominada al Emmy. Aunque en algunas entrevistas ya había dejado entrever que había sufrido abusos sexuales por parte de lo que calificó como una "persona especial", con la que mantenía una relación, hasta ahora no había revelado el nombre.

Y lo ha hecho a través de una publicación de Instagram: "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson".

El texto continúa diciendo: "Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Se acabó tener miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las empresas que le han tolerado, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", asegura la actriz.

Evan Rachel Wood en 'Westworld' / HBO

El cantante ha sido expulsado de la serie 'American Gods', que ha decidido quitar sus apariciones de lo que queda de temporada.

.

VARIAS DENUNCIAS POR ACOSO SEXUAL CONTRA MARILYN MANSON

.

La de Evan Rachel Wood no ha sido la única denuncia contra el cantante. Al menos otras cuatro mujeres aseguran que Manson abusó de ellas, como Ashley Walters, que aseguraba: "Queda claro el abuso que ha causado; continúa inflingiéndolo y no puedo quedarme al margen y dejar que esto le suceda a otros. Brian Warner debe rendir cuentas".

Otras de las mujeres que señalan al cantante es Sara Mcneilly, asegurando que "le gusta arruinar la vida de la gente. Quiero que Brian rinda cuentas por su maldad".

.

LA RELACIÓN ENTRE EVAN RACHEL WOOD Y MARILYN MANSON

.

La pareja comenzó a salir en 2007, cuando ella tenía 19 años y él 38. Desde el principio, la relación estuvo rodeada por la polémica, sobre todo por la diferencia de edad entre ellos, y los rumores que se levantaron tras su ruptura en 2010, tras haber anunciado su compromiso, pero sin llegar a casarse.

Desde entonces, ya había confesado en una entrevista en 2016 a la revista Rolling Stone -como comentábamos más arriba- que había sido violada y maltratada por "persona especial" con la que mantenía una relación; y en otra ocasión por el dueño de un bar.

Wood es una gran activista en defensa de las mujeres maltratadas, y ha impulsado junto a otras personalidades el proyecto de ley The Phoenix Act -convertido en ley por el gobernador de California en 2019-, ampliando la prescripción de delitos de violencia doméstica de 3 a 5 años.

Ella misma prestó testimonio sobre su "violación y tortura", asegurando que esa persona "carismática" le hizo temer por su vida haciéndola pasar hambre y sin dejarla dormir. "Reuní el valor para irme varias veces, pero él llamaba a mi casa sin cesar y amenazaba con suicidarse", aseguró en su testimonio a favor de la The Phoenix Act.

"En una ocasión, volví para tratar de calmar la situación, me arrinconó en nuestro dormitorio y me pidió que me arrodillara. Luego me ató de manos y pies. Una vez que estuve inmovilizada, me golpeó y sacudió partes sensibles de mi cuerpo con un dispositivo de tortura llamado varita violeta. Para él era una forma de demostrar mi lealtad. El dolor era insoportable. Sentí que dejé mi cuerpo y una parte de mí murió ese día", añadió.

"No creo que vivamos en un momento en que la gente se pueda mantener en silencio durante más tiempo, no teniendo en cuenta el estado de manifiesta intolerancia y sexismo de nuestro mundo", comenta Wood.

.

MARILYN MANSON NIEGA LAS ACUSACIONES Y ES EXPULSADO DE 'AMERICAN GODS'

.

En una entrevista el otoño pasado, Manson colgó el teléfono después de que le preguntaran por Wood. En aquel momento, su equipo de comunicación emitía un comunicado negando las declaraciones de la joven: "Manson nunca ha rehuido los comentarios públicos; igualmente, no tiene que hacer 'el mismo comentario dos veces'".

El fuego de la polémica volvió a avivase en 2009, cuando habló sobre el chantaje emocional al que sometía a su expareja: "Canté acerca de ella en Into the fire. Tuve una experiencia en donde estaba luchando contra estar solo, de sentirme abandonado, traicionado.

La llamé, cada vez que la llamaba ese día, alrededor de 158 veces, cogía un cuchillo de afeitar y me cortaba la cara o las manos", y añadía: "Quería mostrarle el dolor en el que me había metido, era como de -quiero que veas físicamente el dolor que me has hecho-. De eso trata la canción, todos los días tenía fantasías de aplastar su esqueleto con un martillo".

Ahora, tras conocer las acusaciones, ha publicado un breve comunicado en sus redes, afirmando que todas sus relaciones fueron "consentidas": "Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad", escribe Marilyn Manson.

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", concluye.

Compañías como la discográfica Loma Vista Recordings ya ha anunciado que no volverá a trabajar con él; además su papel será eliminado de la serie 'American Gods' en un capitulo que todavía no se había emitido.