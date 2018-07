Los fans de Avril Lavigne crean el 'lyric video' de 'Rock N Roll'

Es de bien sabido la actividad que tienen los artistas en las redes sociales. Muchos artistas cuelgan sus fotos del verano, de sus actuaciones...pero ahora algunos de ellos han querido ir más allá e interactuar más directamente con su público. Como es el caso de Avril Lavigne, que habia pedido a sus fans que le enviaran vídeos por Instagram cantando el single Rock N Roll.

El resultado ha sido un video lyric video donde los seguidores son los protagonistas. Es una variante original del lipdub y Avril Lavigne se muestra muy orgullosa con el resultado:"Hola a todos, gracias por enviarme vuestros vídeos de Instragram para RockNRoll! El lyric vídeo ya está aquí!".

Otra de las cantantes que se ha inspirado en las redes sociales para crear un lyric video ha sido Katy Perry. para su nuevo single Roar, donde vemos como va apareciendo la letra en una conversación de WhatsApp .



Rock N Roll es el segundo single del nuevo álbum de la cantante que saldrá el próximo 24 de septiembre y que lleva su nombre: "Lirícamente me esforcé para hablar de diversos temas que no he hablado antes. Yo no quiero ser tan simple, traté de expresarme y profundizar" explica Avril Lavigne.