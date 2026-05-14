Ana Mena, irreconocible en su próximo papel como actriz

Ana Mena lleva desde pequeña demostrando que es una artista multidisciplinar, y que no se le resiste nada. Y este año, en plena preparación de su tercer disco y estrenándose como coach de La Voz Kids, la artista también ha pasado de rodaje en rodaje.

La hemos podido ver en la película Ídolosjunto a su pareja y actor Óscar Casas, y pronto también la veremos en su siguiente papel confirmado: la malagueña formará parte del elenco de la serie Furia.

Lo que pocos esperaban era ver el cambio físico tan impactante de la intérprete de Las 12. La artista ha compartido la primera imagen de su personaje en la ficción de HBO, en la que está totalmente irreconocible: sin apenas maquillaje y con una expresión muy seria, Ana Mena mira a cámara luciendo una melena corta castaña oscura y de lo más rizada, acabada en un flequillo con tirabuzones.

Por si ya era difícil reconocerla, la actriz viste una chaqueta de pelo oscura, nada acorde con su estilo habitual. Y este cambio ya nos adelanta que el papel que interpretará la vocalista de Madrid city está muy alejado a su persona fuera de la pantalla.

Una segunda temporada con Ana Mena como persona principal

Pocos detalles se conocen de la segunda entrega de Furia, creada por Félix Sabroso, pero entre los datos que ya son públicos se encuentra el de la incorporación de nuevas actrices: al casting se unen Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Clara Sans y Ana Mena, además del regreso de Claudia Salas y Ana Torrent.

En cuanto al personaje de Ana Mena, se estima que ella será una de las protagonistas de la temporada, pues podría aparecer en los ocho episodios que formen la entrega.