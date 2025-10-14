Feid anuncia su "despedida" temporal de los escenarios

La música de Feid ha traspasado fronteras. Prueba de ello son sus cifras, ya que temas como LUNA, PERRO NEGRO con Bad Bunny, RU MOR O Se Lo Juro Mor han sobrepasado millones de visualizaciones en YouTube. El artista colombiano, que ya ganó un Latin Grammy el año pasado, ha dado uno de sus anuncios más importantes. Fue en redes sociales donde sus fans fueron testigos de la "despedida" del colombiano.

Su comunicado más personal

Tras actuar en el festival Austin City Limits, el cantante se ha abierto a sus fans en su último post en redes. "Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio": así comenzaba el escrito de Feid en redes. Una carta abierta que completaba con una infinidad de agradecimientos. "¡Gracias por qué el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida! ¡Gracias por entregarnos tanto este año! A mi familia, al equipo, a nuestros seguidores!! Gracias por ir a tantos países a ver este show que tejimos especialmente para este formato" expresaba el intérprete de Verano Rosa.

Este comunica avanza esa despedida a la que se refería Feid. "¡No extrañen mucho al Ferxxo en los Stages por ahora, les pido que sigan escuchando mi música! ¡Que pongan princesa, que escuchen Body, que escuchen sagrado! Gracias, gracias Austin City Limits. Gracias a todos los que vivieron este show con nosotros", concluye el colombiano.

Sus últimos lanzamientos musicales

Este descanso llega después de un año de grandes lanzamientos como su último álbumFERXXO VOL X: Sagrado. Un lanzamiento que ha venido de la mano de estrenos de otros singles comoPrincesa, SE LO JURO MOR, X TI o Verano Rosa, tema que presenta con su pareja Karol G.