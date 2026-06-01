Feid anuncia su propia gira en España este verano: ciudades, fechas y cómo comprar entradas

Feid continúa expandiendo su influencia musical por el mundo, y tras un exitoso paso por Estados Unidos con 14 fechas sold out y su primera visita a Australia este junio, el artista vuelve a España este verano con el Falxo Tour.

A través de sus redes sociales, el colombiano ha sorprendido a sus fans al anunciar una serie de cinco shows especiales por nuestro país, generando expectativa inmediata entre sus fans con mensajes que comenzaron a encender conversación desde las primeras horas del anuncio.

La gira arrancará el 11 de julio en Santiago de Compostela y continuará con paradas en Madrid, Barcelona, Alicante y Murcia. Los fans podrán mantenerse atentos a futuras sorpresas, experiencias exclusivas y más información a través de The Green Print, la comunidad y movimiento creado por el propio cantante para conectar directamente con sus seguidores más cercanos.

"QUE TE PUEDO DECIR, ESPAÑA QUE CHIMBAAAAAA nos vemos en julio a cantar y a gritar con ustedes, ha celebrado el propio artista a través de redes sociales.

Después de recorrer estadios alrededor del mundo, Feid decidió hacer el camino contrario. El Falxo Tour es más cercanía, más conexión con la gente que ha estado ahí desde el principio. Y este concepto tan personal lo trae a España por varias ciudades, para no perder ese vínculo y crear aún más comunidad a través de su música sobre los escenarios.

Fechas de conciertos de Feind en España

11 de julio - Santiago de Compostela

16 de julio - Madrid

18 de julio - Barcelona

24 de julio - Alicante

25 de julio - Murcia

Cómo comprar las entradas

No se conoce demasiada información sobre la venta de entradas de los conciertos de Feid en España. Sin embargo, para poder acceder a la venta de entradas es necesario registrarse desde elgreenprint.com.

Una vez registrados, los interesados recibirán más información sobre cómo comprar los tickets para ver al colombiano.