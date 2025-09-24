Finaliza el plazo de recepción de canciones del Benidorm Fest 2026: ¿Cuándo conoceremos a los artistas y escucharemos las canciones?

El certamen alicantino cierra hoy su plazo para presentar canciones. Sin embargo, todo apunta a que la presentación de los artistas seleccionados para el festival podría estar muy cerca. Por su parte, las canciones se podrían conocer en diciembre.

Aunque la participación de España en Eurovisión esté todavía en el aire, el Benidorm Fest continúa. El ente público afirma que es "un festival con identidad propia" y "totalmente consolidado". Una cita que tendrá lugar en la ciudad alicantina del 10 al 14 de febrero de 2026.

Este 24 de septiembre se cierra el plazo para presentar las canciones para participar en el certamen. Una edición que cuenta con varias novedades, entre ellas un premio de 150.000 euros para la candidatura ganadora (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción).

Sin embargo, en torno a esta edición todavía hay varias incógnitas. ¿Cuándo conoceremos a los artistas? ¿Cuándo podremos escuchar las canciones?

La fecha para conocer a los artistas

Según la cadena pública, los artistas se conocerán durante la primera quincena de octubre. Unas fechas con las que la corporación adelanta este anuncio con respecto al año pasado, cuando conocimos a los intérpretes el pasado 12 de noviembre. En el caso de la edición de 2024 se conocieron un 11 de noviembre de 2023 y en su segunda edición se dieron anunciaron un 25 de octubre de 2022. La edición en la que se tardó más en conocer a los artistas fue en su primera edición un 10 de diciembre de 2021.

De momento, no se saben los nombres que participarán. No obstante, en una encuesta propia de RTVE, Abraham Mateo, Belén Aguilera o Melani García figuran entre los artistas más deseados por los encuestados para acudir al festival.

¿Cuándo escucharemos las canciones del Benidorm Fest 2026?

Aunque no tenemos todavía la fecha exacta, según avanzan varios medios especializados como Eurovisión-spain.com o ESC-Plus,las canciones de esta edición saldrán publicadas antes de la Navidad. El año pasado, las canciones salieron a la luz el 18 de diciembre de 2024. Una fecha que coincidiría con los temas presentados oficialmente en la edición de 2024 que se conocieron el jueves 14 de diciembre de 2023. Por su parte, el 19 de diciembre de 2022 ya se conocían los temas de la segunda edición, mientras que en su primer año el 21 de diciembre de 2021.

Un año lleno de novedades

Más allá del premio, el Benidorm Fest contará este año con un equipo creativo, donde Sergio Jaén será el director artístico. El alicantino se encargó de pilotar la puesta en escena de JJ que con su Wasted Love ganaron el Festival de Eurovisión.

Por su parte, el jurado demoscópico vuelve con un peso del 25% en la votación final.