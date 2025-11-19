Así es la casa de Los Javis, a la venta por cinco millones de euros tras su ruptura

Te interesa Javier Calvo se pronuncia tras la noticia de su ruptura con Ambrossi

La historia de Javier Ambrossi (41) y Javier Calvo (34), conocidos como Los Javis, cuenta con 13 años de relación amorosa y un gran legado cultural. Ahora, sus caminos continúan por separado en lo relativo a su vida sentimental, aunque seguirán trabajando juntos. Sin embargo, han decidido deshacerse de su chalé en Pozuelo de Alarcón.

Según Lecturas, los directores han puesto a la venta su mansión por cinco millones de euros. "El entorno de los creadores nos confirma que hace meses que se plantean deshacerse del inmueble que se construyeron en una de las urbanizaciones más elitistas de Pozuelo de Alarcón", asegura la revista.

Así es la casa de Los Javis

La propiedad de Los Javis cuenta con 2.500 metros cuadrados y una vivienda de 975 metros cuadrados. En 2024, Javier Ambrossi y Javier Calvo hicieron público el interior de su hogar. "Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena", dijo Ambrossi.

El chalé cuenta con biblioteca, piscina, cine, discoteca... "Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion… Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo", dijo Calvo. El diseño de la vivienda unifamiliar corrió a cargo de los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos.

El salón está dividido en varias zonas, tal y como explicó Ambrossi: "Tiene su zona de lectura, su zona de ver películas o la tele, y su zona de comer, que se ve al fondo a través del círculo. Está todo muy conectado y da la sensación de amplitud, que la necesitábamos porque hemos pasado mucho tiempo en un piso", añadió en referencia a su antiguo apartamento de 110 metros cuadrados en Malasaña.

Además, esta edificación cuenta con un amplio jardín que incluye una gran piscina, barbacoa y hasta un alcornoque.

Tras conocerse la noticia de su ruptura, Ambrossi se pronunció al respecto ante los micrófonos de Europa Press: "Todo está perfecto, todo está genial. La vida es así y ya está. No hay que tenerle miedo a los cambios. Estoy contento y él también. Tenemos miles de proyectos juntos. Somos superamigos. Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja, va a seguir siendo así".