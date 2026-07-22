Gale recuerda cómo escribió 'Superestrella' con Aitana: "Termina siendo el himno de todo un país"

Quién es Gale, la telonera del primer concierto de Aitana en Madrid | Getty Images

Sin lugar a dudas, Superestrella de Aitana se ha convertido en el himno del Mundial, sonando en cada victoria de España hasta que la selección se ha llevado la copa del mundo.

Por ello Aitana la cantó junto a La Roja en su celebración de la segunda estrella en la plaza de Cibeles de Madrid, y ahora una de las compositoras del tema, la artista Gale, se ha hecho eco también de la importancia actual de este hit.

La puertorriqueña ha colado Superestrella en un reto de componer canciones en su cuenta de Instagram, donde le ha dedicado unas bonitas palabras: "Hoy quería compartir una un poquito bastante especial. Escribir SUPERSTRELLA con Aitana y Nico Cotton fue un regalo desde el primer día. Nunca imaginé que, tiempo después, terminaría acompañando un momento tan bonito para taaanta gente".

"Verlos cantarla con esa emoción me pone la piel de gallina. Qué orgullo y qué felicidad. Felicidades España", expresa la cantante.

Así nació Superestrella

Según ha contado Nico Cotton, también productor del tema, la canción nació de forma muy espontánea: mientras él improvisaba la línea de bajo con un sintetizador, Aitana y Gale empezaron a escribir las primeras frases. En unas cuatro horas tenían prácticamente terminada la canción.

Por su parte, Gale está detrás de más canciones del disco Cuarto Azul de Aitana, como Conexión psíquica. Es una de las artistas que ayudó a dar forma al sonido más íntimo y pop del álbum.