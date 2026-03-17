Gara Durán, la artista emergente que actuará en la gira de presentación del Sonorama Ribera 2026

Lejos de esa atmósfera más etérea en la que se enmarca Alkimia, su EP debut, Gara Durán nos presenta esta canción como una nueva apuesta que puede llevar su música a un público más amplio.

La artista inicia una nueva etapa musical con el lanzamiento de Mi loco cowboy, un single que supone un giro sonoro dentro de su universo artístico y que adelanta el camino hacia su primer álbum.

Y es que además la cantante se encuentra en un buen momento de proyección artística, pues formará parte de la gira de presentación del Sonorama Ribera 2026, del cual Europa FM es radio oficial.

Este evento tendrá lugar los días 18 de abril, 9 de mayo, 28 de mayo y 29 de mayo, actuando Gara concretamente los tres primeros días. Junto a ella, actuará Oslo Ovnies en las dos primeras fechas y en solitario el 29 de mayo.

Los inicios de Gara Durán

A Gara la música le viene de familia: su padre trabaja dentro del mundo de la ópera y su madre es profesora de música. De esta forma, ha pasado gran parte de su vida cantando, tocando el piano y yendo a clases de baile.

Durante la pandemia (con 19 años), una de sus canciones sobre Burgos se viralizó, por lo que el director del Sonorama, Javi Ajenjo, le invitó a sus estudios en Aranda del Duero, justamente el pueblo de donde era su abuela. Gracias a ello, pudo dedicarse mucho más en serio a la música y firmar con una discográfica.

Como curiosidad, su nombre proviene de una historia del folclore de las Islas Canarias, muy al estilo de Romeo y Julieta, en la que una joven llamada Gara y su enamorado Jonay acaban suicidándose.

La búsqueda de su estilo

Gara Durán es una cantante, compositora, productora y pianista española que se ha consolidado como una de las voces más personales y sensibles del pop contemporáneo en España.

Su música combina melodías evocadoras, letras íntimas y armonías cuidadas que exploran temas como el amor, la nostalgia, la vulnerabilidad y el autoconocimiento, conectando emocionalmente con un público diverso.

Gara comenzó a ganar atención con temas como Cuesta Respirar, Salvavidas o Malaquita, y en junio de 2025 lanzó su primer EP Alkimia, un proyecto íntimo y simbólico que traza un viaje emocional por las fases del amor y la ruptura.

Para algunos de sus temas ha tomado también como referencia obras artísticas clásicas, como es el caso de Valor, la cual se inspira en la ópera El Gato Montés, de Manuel Penella; o en Malaquita, el cual se inspira en el poema A Margarita Debayle de Rubén Darío.

Además de su carrera como solista, ha colaborado en la producción y composición para otros artistas y ha compartido escenarios con nombres destacados de la escena actual como Viva Suecia, Shinova y Belén Aguilera.

La cantante es además pareja del también cantante Barry B, con quien ha lanzado temas como Puntería y El lago de mi pena.

Su apuesta por el country

Con un estribillo pegadizo y una mezcla de pop con tintes country, Mi loco cowboy da un giro audaz que redefine la esencia de Gara Durán en esta nueva etapa.

Una vez más, la artista demuestra en este tema la capacidad innata que tiene de convertir sus letras en imágenes.

Y es que la artista nos tiene acostumbrados a un estilo más melódico en sus temas, por lo que con su primer álbum parece estar experimentando con nuevos sonidos.

Gira inminente

Gara Durán aún tiene una extensa gira de conciertos por salas y festivales, por lo que estará presentando en directo esta y muchas otras canciones más en diferentes ciudades de España.

Entre ellas, podremos escucharla el próximo 25 de abril en la sala El Sol de Madrid.