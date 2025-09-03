Barry B muestra en 'Cuerpos especiales' el adelanto de su próximo single 'Otro día más'

El cantante Barry B, "arandino universal" como le han bautizado Eva Soriano y Nacho García, se ha acercado por primera vez a Cuerpos especiales y lo ha hecho con un regalo bajo el brazo: un adelanto de Otro día más, su próximo single que saldrá a la luz el próximo 5 de septiembre y en el que colabora con la mexicana Bratty.

Una canción que estará incluida en su EP Infancia mal calibrada, en el que el artista vuelca sus reflexiones sobre cómo "todo el mundo tiene sus mochilas" en la canción homónima. "La canción exagera un poco las cosas que ha podido pasar uno a mal, pero bueno, al final acaba con que hay que saber vivir con las cosas que han pasado cuando se era un chaval o una chavala", ha indicado el autor.

Un trabajo con el que el Barry B se encuentra muy satisfecho. "Estoy contento porque, gracias al equipo y a todo el mundo, las canciones, cuando salen, van superguay y porque creo que son buenas canciones", ha explicado entre risas, al tiempo que desgranaba la inspiración de canciones como Chocolate AXE en la falta de capacidad para enfrentar conflictos -"antes no me enfrentaba a la situación; me piraba y ya está"- o Monster truck, una de las más bailables del EP, a pesar de que reconoce preferir estar "en la barra tranquilo, no voy a engañar ahora... Ojalá saber bailar, pero soy totalmente arrítmico".

Además, también ha habido tiempo de abordar su relación con Aranda de Duero, donde tuvo que volver tras sufrir un accidente de tráfico que le privó de estudiar una beca en México. "Me siento como Michael Corleone, que no quiere ser de la familia y al final acaba siendo el capo, siempre he huido a Madrid y quizás pertenezco más de lo que pensaba a Aranda", ha plasmado.