Los gemidos de Shakira y la voz de Rosalía, incluidos en la BZRP Music Sessions #56 de Bizarrap y Rauw Alejandro

La unión de Rauw Alejandro y Bizarrap se ha hecho realidad solo 24 horas después de anunciarse. Una sesión inesperada pero con visos a convertirse en una de las canciones del verano.

El puertorriqueño, que se encuentra sumergido en su Saturno World Tour, hace un parón para juntarse con el productor argentino y poner a botar a su público.

Los gemidos de Shakira en 'Loba'

Una letra sugerente pero explícita y un ritmo enérgico son algunas de las claves que elevan la sesión al estatus de éxito, pero la producción esconde algo más. Bizarrap quiso añadir al master un sonido que, lejos de ser nuevo, pertenece a una de las canciones más exitosas de Shakira.

El tuitero y seguidor de la colombiana @WWSHAK fue uno de los primeros en darse cuenta y quiso utilizar sus redes sociales para compartir sus sospechas.

"Los gemidos/jadeos aquí son los de Shakira en She Wolf/Loba y no me van a convencer de lo contrario", escribió sin ni siquiera dirigirse directamente a Bizarrap, que tardó muy poco en confirmar su teoría y destacar que los gemidos pertenecen aShakira.

"Exacto jajaja", contestó, dando la razón al seguidor de la intérprete de Loba, un tema que se estrenó en el año 2009 y que supuso un grito feminista con un mensaje implícito muy valioso para la artista.

"Vivimos en una sociedad que pretende negar y reprimir los deseos de las mujeres muchas veces. Aquellos deseos con los que estamos contacto y no generan culpa pero que la misma sociedad los oprime. 'Loba' yo creo que es una verdad y se refiere a que cada mujer lleva una loba dentro. Hay mucha gente que no quiere ni aceptar ni escuchar eso", aseguraba la artista en una entrevista promocional del single.

Cabe destacar que la cantante colombiana es responsable de una de las sesiones de Bizarrap más populares del mundo. Su tiradera contra Gerard Piqué y su pegajosísimas rimas la convirtieron en todo un himno de su propio renacimiento como estrella mundial tras un complicado divorcio.

Además, Rauw Alejandro también colaboró con Shakira en Te Felicito, la primera canción en la que Shakira hablaba sin tapujos de una traición amorosa que más tarde se asoció a la supuesta infidelidad del deportista con Clara Chía

El mini sample de 'Despechá' de Rosalía

El puertorriqueño ha tenido un guiño para su pareja en esta sesión 56. Rauw canta'si estás despechá yo te hago un rehab', un verso en el que hace referencia a la que a día de hoy es la canción en solitario de Rosalía más reproducida y exitosa de toda su carrera.

Si prestas atención, mientras Rauw pronuncia Despechá se escuchan de fondo dos golpes de voz que pertenecen a Rosalía. Eso sí, Bizarrap los ha tratado ligeramente para que se adapten al tema y no suenen orgánicos.

Para los fans de Rosalía la voz de la motomami es inconfundible. Han tardado muy poco en darse cuenta de este mini sample.