Ginebras le canta al optimismo en 'Vueltas' y anuncia su tercer álbum

Ginebras anuncia el lanzamiento de su esperado tercer disco, Donde nada es para tanto, que verá la luz el viernes 20 de marzo. Tras adelantos como Mi diario y Mundo hostil, ahora Magüi, Sandra, Raquel y Juls nos descubren Vueltas, su nuevo single en el que reflexionan sobre el bucle constante de la vida.

Entre el pop más puro y la energía guitarrera, Vueltas habla de los días oscuros que siempre dan paso a algo bueno, de la gente que desaparece y vuelve y de los vínculos de la amistad que permanecen. Un himno luminoso sobre aceptar lo efímero y mirar atrás con cariño que nos recuerda que, con el tiempo, nada es tan importante como a veces nos parece. Igual que en los sencillos anteriores, Ginebras habla en primera persona de sus propias vivencias.

Así cuentan ellas cómo nació: "Hoy mal, hoy bien, hoy mal, hoy bien. Las vueltas de la vida, pero en plazos cortos. Porque después de esos días de mierda, siempre pasan cosas buenas y vuelve gente que dejamos atrás para recordarnos precisamente eso, que la vida da muchas vueltas y que lo que hoy nos hace sufrir mañana no será para tanto".

El vídeo de Vueltas, dirigido por Migue Vázquez bajo la dirección creativa de delaschuches, todo da vueltas y vueltas y más vueltas. Un tiovivo o la mesa giratoria de un restaurante chino se convierten en metáforas de todo lo que va contando la propia canción.

Tras sus primeros discos —¿Quién es Billie Max? (2023) y Ya Dormiré Cuando Me Muera (2020)—, que les han situado como una de las bandas con mayor proyección del pop en nuestro país, las Ginebras están preparadas para afrontar la consolidación definitiva de su proyecto con este tercer álbum. Irreverentes, divertidas, auténticas y reivindicativas, la formación vuelve con más ímpetu, cargadas de letras personales y con una ambición compositiva que se puede vislumbrar en los primeros adelantos.

Primeras fechas de su gira por festivales

Ginebras volverá muy pronto a los escenarios para presentar en directo este nuevo trabajo. Por el momento, han anunciado las primeras fechas de una gira de festivales en muchas de las citas más importantes de la temporada.