Gracie Abrams publica un adelanto de su próxima canción: "Pensé que nos casaríamos, pero supongo que no"
La cantante del exitosoThat's so true está sentando el camino hacia su nuevo disco, el cual podríamos ver este 2026. Con este adelanto, podemos esperar un tema en el que Gracie Abrams se abra en canal con sus fans, compartiendo su lado más vulnerable.
Gracie Abrams se sincera como nunca sobre Paul Mescal: "Le amo, sorpresa"
Cuatro curiosidades que esconde 'That's so True' de Gracie Abrams: una versión secreta y LeBron James como inspiración
De subir canciones a SoundCloud e Instagram a acabar siendo telonera de Taylor Swift en el The Eras Tour: así fue el despegue hacia el estrellato de Gracie Abrams.
Ahora, se posiciona como una de las nuevas promesas de la música, sobre todo después de la viralidad que han alcanzado éxitos como That's So True y I Love You, I'm Sorry, los cuales cuentan con miles de millones de reproducciones en plataformas.
Actualmente, tiene pendiente su debut como actriz en Please, una cinta del aclamado estudio A24, y, al parecer, está trabajando en nueva música.
Esto último hemos podido saberlo gracias a su última publicación en Instagram, en la cual ha compartido un vídeo con un pedacito de su próximo tema, grabando la pantalla de una tablet en la cual se ve una foto de ella en el estudio.
Según lo que podemos intuir de la letra, probablemente se trate de un tema que hable de la vulnerabilidad, la duda y la decepción que se siente tras el fracaso de una relación.
Letra del adelanto
Soy una grieta en la acera, soy un resbalón, no
Tengo miedo de que mi fortaleza sea una caja de cristal
Debería saber a qué estoy jugando, pero lo olvidé
Me sentí bien por un día, pero paró
Y una vez vi con claridad, pero ahora está nublado
Y te quiero tanto, pero me cierro
Pensé que nos casaríamos, pero supongo que no.
Ahora, puedes verme chocar contra la pared