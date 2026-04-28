Gracie Abrams publica un adelanto de su próxima canción: "Pensé que nos casaríamos, pero supongo que no"

Gracie Abrams en la fiesta de los premios Oscar 2026 | Getty Images

De subir canciones a SoundCloud e Instagram a acabar siendo telonera de Taylor Swift en el The Eras Tour: así fue el despegue hacia el estrellato de Gracie Abrams.

Ahora, se posiciona como una de las nuevas promesas de la música, sobre todo después de la viralidad que han alcanzado éxitos como That's So True y I Love You, I'm Sorry, los cuales cuentan con miles de millones de reproducciones en plataformas.

Actualmente, tiene pendiente su debut como actriz en Please, una cinta del aclamado estudio A24, y, al parecer, está trabajando en nueva música.

Esto último hemos podido saberlo gracias a su última publicación en Instagram, en la cual ha compartido un vídeo con un pedacito de su próximo tema, grabando la pantalla de una tablet en la cual se ve una foto de ella en el estudio.

Según lo que podemos intuir de la letra, probablemente se trate de un tema que hable de la vulnerabilidad, la duda y la decepción que se siente tras el fracaso de una relación.

Letra del adelanto

Soy una grieta en la acera, soy un resbalón, no

Tengo miedo de que mi fortaleza sea una caja de cristal

Debería saber a qué estoy jugando, pero lo olvidé

Me sentí bien por un día, pero paró

Y una vez vi con claridad, pero ahora está nublado

Y te quiero tanto, pero me cierro

Pensé que nos casaríamos, pero supongo que no.

Ahora, puedes verme chocar contra la pared