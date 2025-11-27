GRISO estrena 'Tu Versión', la canción con la que cierra una herida de su pasado

Después de reivindicar sus raíces mediterráneas e iniciar una nueva etapa musical con No Demano Més, GRISO estrena Tu Versión, su nuevo tema con el que pretende reconectar consigo mismo y cerrar la herida más profunda de su pasado. "Hay heridas que no cura ni el tiempo... Pero sí puede curar una canción", confiesa el artista.

A través de esta propuesta busca reivindicar que no solo duelen las rupturas amorosas, sino también la ruptura con una amistad, que en su caso además fue determinante de su vida profesional.

Tu versión es una creación que llega en forma de catarsis, un relato honesto sobre la batalla con el duelo. Es, sin lugar a duda, una creación que está escrito desde la aceptación del daño, asumir lo vivido y seguir adelante desde un lugar más sereno.

Tu versión ha sido producida por el argentino Maximiliano Calvo y surge de la inspiración entre la oscuridad y la potencia de Oasis y la sensibilidad de Leiva. Sin embargo, el tema sigue teniendo mucho de la fórmula única de su primer álbum en solitario Lunático, lanzando el pasado mes de abril de 2025.

Su mejor momento

Este nuevo tema conecta además con el momento vital que GRISO atraviesa actualmente, donde canciones como Chica del Viento o 1001 Noches conviven con nuevas composiciones que amplían su narrativa.

GRISO acaba de terminar sus últimos conciertos del año en Donosti y Zaragoza y ha pasado por ciudades como Madrid, Valencia, Málaga o Barcelona.