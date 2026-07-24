El guiño de Don Omar a la selección española en su concierto de Barcelona

Más de cincuenta mil personas se reunieron ayer en el Estadi Olimpic de Barcelona para ver a Don Omar. Después de actuar en Tenerife y Sevilla, el puertorriqueño aterrizó en la ciudad condal en la última cita del festival vestido con la camiseta de la selección española.

"Hoy me toca celebrar con mis amigos de Barcelona, España" escribió El Don en una foto de X horas antes del concierto. Aunque no hizo ninguna referencia a la victoria de España en el Mundial en el espectáculo.

Durante el concierto, en el que no faltaron hits como Pobre diabla o Danza Kuduro, el artista quiso dedicarle unas palabras a los latinos que han emigrado a España y después de hacer un repaso por las distintas nacionalidades latinoamericanas que acudieron al Estadi Olimpic afirmó que "en Europa todos somos latinos, orgullosos que somos”.

Tras sus tres actuaciones en el Cook Music Fest de Tenerife, Sevilla y Barcelona, Don Omar termina su gira por España este 24 de julio en el festival Puro Latino de Cádiz.

'El Don' regreasará a España en 2027

Tras el éxito de la gira de festivales de este verano, Don Omar regresará a nuestro país en julio 2027 con un su tour The Last King World Tour. Bilbao, Valencia, Murcia, Madrid, Málaga y Galicia han sido las seis ciudades españolas elegidas para esta gira, que también cuenta con fechas en otras ciudades europeas como Londres, Paris o Milán.

Para comprar las entradas del The Last King World Tour en Europa existe una preventa, accesible a través de su página oficial, donomar.com, tras el registro pertinente. Sin embargo, aún no se conoce la fecha y hora, al igual que de una posible venta general de entradas