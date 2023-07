Los guiños de Camila Cabello a Shawn Mendes en su canción 'Bam Bam'

La historia de Shawn Mendes y Camila Cabelloha sido una auténtica montaña rusa. Comenzaron a salir en 2019, rompieron en 2021 y se dieron una segunda oportunidad en 2023, pero terminaron a las pocas semanas.

Para ella, el cantante siempre fue su gran amor y este es el motivo por el que en 2022 lanzó Bam Bam junto a Ed Sheeran, un tema cargado de indirectas hacia su exnovio.

El single cuenta la historia de una chica que acaba de romper recientemente con su novio y piensa que no lo va a superar nunca porque se ve sin fuerzas. Poco a poco, consigue olvidarlo, pasar página y darse cuenta que 'así es la vida', como dice la canción.

Esto es muy genérico y podría referirse a cualquier pareja, sin embargo, ella se encargó de que la letra de Bam Bam incluyera detalles concretos sobre su relación con el intérprete de Stitches para evitar dudas.

¿Quieres conocer todos los mensajes que Camila le dejó a Shawn en este tema? ¡Te los contamos todos!

El miedo al océano de Shawn Mendes

'Dijiste que odiabas el océano, pero ahora estás surfeando'. Ya la primera frase de la canción se dirige claramente a su exnovio.

En 2019 se hizo viral una reunión de Shawn con sus fans en la que le preguntaron cuál era su miedo más extraño. Su respuesta fue que había tenido un sueño en el que estaba en mitad del océano por la noche y le daba un ataque de ansiedad.

Si esto no fuera lo suficiente claro, pocas semanas después de que rompieran, el cantante subió a sus redes una foto surfeando.

La casa de Camila Cabello en Los Ángeles

Bam Bam continúa con 'Dije que te amaría de por vida, pero acabo de vender nuestra casa'. En este caso, se refiere a la mansión que Camila Cabello compró en 2019 en Hollywood Hills (Los Ángeles) por 3,4 millones de dólares y en la que vivían los dos juntos.

Pero en noviembre de 2021, la intérprete de Havana la vendió por 4,3 millones de dólares.

Camila Cabello y Shawn Mendes se conocieron muy jóvenes

A lo largo de la canción, la artista va pasando de un tono más pesimista y triste a uno más alegre y capaz de mirar al futuro. En una entrevista con New Music Daily, Camila explicó que no sentía rencor por su ex: "Amo a Shawn. Y siento que literalmente no hay nada más que amor por él".

"Y esta canción es principalmente como, 'Está bien, ¿cómo hago una canción que muestre los ciclos del amor y la vida, y le dé a la gente...' Sea lo que sea que esté pasando en tu vida... con suerte, esto puede hacerte ser como, 'Es así ahora, pero las cosas siempre están tomando giros locos'", recalcó.

De hecho, en esta misma entrevista hace referencia a otra frase de Bam Bam: 'Éramos niños al principio, supongo que ahora somos adultos'. Camila Cabello dijo sobre esto: "Ambos comenzamos tan jóvenes que realmente estamos aprendiendo cómo ser adultos saludables".

Camila y Shawn se conocieron en 2014, cuando tenían 17 y 15 años respectivamente.

"Con esos años que estuvimos juntos, mi enfoque era simplemente, ¿cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana y feliz? Estaba haciendo mucho terapia. Mi enfoque realmente ha cambiado. Ahora pienso que si no me estoy divirtiendo, ¿cuál es el maldito punto?", añadió.

Como bien dice Camila Cabello en esta canción, 'así es la vida'. Los dos han sido capaces de superar la ruptura y convertirse en buenos amigos.