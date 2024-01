La historia de 'Murder on the Dancefloor', la canción de Sophie Ellis-Bextor que se viraliza después de 20 años

Una imagen del videoclip de La historia de 'Murder on the Dancefloor', de Sophie Ellis-Bextor. | Youtube Sophie Ellis-Bextor

Más de 20 años después de su lanzamiento, la cantante británica Sophie Ellis-Bextor ha debutado en los Billboard Hot 100 con su clásico Murder On The Floor . Y todo por culpa de la enorme influencia del cine, en este caso, del fenómeno de thriller psicológico Saltburn .

El cine y la música vuelven a darse la mano con un nuevo fenómeno. Se trata del impacto de la película Saltburn, de Emerald Fennellm, que se estrenó en plataformas a en Navidad y cuya banda sonora está levantando el polvo de uno del hit de la compositora británica Sophie Ellis-Bextor.Murder on the floor ha sido la canción elegida por la directora, que también dirigió el rotundo éxito Una chica prometedora, como telón de fondo para ilustrar la escena final (y bailonga) del thriller psicológico que está causando sensación.

Hace más de 20 años -concretamente, 22- que la cantante lanzó este segundo sencillo del que fue su álbum debut, Read My Lips (2001), tras su primer Take Me Home.

La canción nació de la inspiración de Gregg Alexander, vocalista de New Radicals, a raíz de que se le prohibiera entrar a una discoteca, tal y como cuenta el medio Rock And Pop. Ella completó la letra y tras su lanzamiento se convirtió en un himno de baile que invita a la liberación en la pista y en su sencillo más vendido.

"Es una canción sobre ser utilizada por alguien y aun así sentirse empoderada porque decidiste cómo ibas a reaccionar a ello. Creo que hay mucha liberación en esa idea. Incluso si alguien te trata mal, no dejes que impida que te diviertas", explicó Sophie Ellis-Bextor sobre el significado detrás de la canción a Billboard, según apunta el portal citado anteriormente.

La cantante pop ha revivido el despiadado tema que ya en su día alcanzó el Top 10 en gran parte de Europa, Nueva Zelanda y Canadá. El bombazo del filme de Fennellm ha hecho que el tema sea viral en TikTok y se convierta en tendencia en internet, acumulando millones de escuchas diarias en las plataformas.

Además, ha logrado introducir el nombre de la artista por primera vez en el Billboard Hot 100, la lista más importante de Estados Unidos y país en el que la canción no causó, ni de lejos, la sensación que sí levantó en otros países (un hito en su carrera profesional), y colocarlo en el número 1 viral en EEUU en Spotify.

"Se siente realmente mágico y, si soy sincera, no creo que lo haya procesado por completo", ha declarado la artista a la BBC. "Es una canción que he estado cantando durante más de 20 años. Todavía me encanta cantarlo. Me encanta la forma en que la gente reacciona cuando lo hago en vivo. Pero que gente nueva lo descubra, que se creen nuevos recuerdos con la gente, es algo hermoso".

Letra de 'Murder On The Floor', de Sophie Ellis-Bextor

It's murder on the dance floor

But you better not kill the groove

DJ gonna burn this goddamn house right down

Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know

About your kind

And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so

I'll have to play

If you think you're getting away, I will prove you wrong

I'll take you all the way, boy, just come along

Hear me when I say, hey

It's murder on the dance floor

But you better not kill the groove

Hey-ey, hey-ey

It's murder on the dance floor

But you better not steal the moves

DJ gonna burn this goddamn house right down

Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know

There may be others

And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so

You'll just have to pray

If you think you're getting away, I will prove you wrong

I'll take you all the way, stay another song

I'll blow you all away, hey

It's murder on the dance floor

But you better not kill the groove

Hey-ey, hey-ey

It's murder on the dance floor

But you better not steal the moves

DJ gonna turn this house around somehow

Murder on the dance floor (on the dance floor)

But you better not kill the groove

Hey-ey, hey-ey

It's murder on the dance floor (on the dance floor)

But you better not steal the moves

DJ gonna burn this goddamn house right down

Don't think you'll get away, I will prove you wrong

I'll take you all the way, boy, just come along

Hear me when I say, hey

It's murder on the dance floor

But you better not kill the groove

It's murder on the dance floor

But you better not steal the moves

DJ gonna burn this goddamn house right down

It's murder on the dance floor

But you better not kill the groove

Hey-ey, hey-ey

It's murder on the dance floor

But you better not steal the moves

DJ gonna burn this goddamn house right down

It's murder on the dance floor (on the dance floor)

But you better not kill the groove

Hey-ey, hey-ey

It's murder on the dance floor (on the dance floor)

But you better not steal the moves

DJ gonna burn this goddamn house right down

Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know (on the dance floor)

But you better not kill the groove