La historia de la portada de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' de Bad Bunny

Con su cuarto álbum, Un verano sin ti, el puertorriqueño Bad Bunny se coronó como el artista latino más influyente del mundo. Con el sexto, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ha corroborado su reinado demostrando que tras la estrella mundial hay algo más que reguetón y ritmos urbanos: el disco, además de ser un homenaje a la música tradicional de Puerto Rico, donde explora ritmos como la plena, el dembow o la salsa, es una reivindicación social y cultural de sus raíces y de su tierra.

Este grito de protesta y de orgullo identitario no solo queda reflejado en las letras de las 17 canciones que forman el disco, sino que toda la narrativa alrededor de este trabajo es un canto a la herencia y la identidad puertorriqueña. Su portada, por ejemplo, ya es una declaración de intenciones que no estuvo exenta de análisis y comentarios.

A pocas horas de que el disco viese la luz el 5 de enero, el Conejo Malo compartió la foto de la portada y en unos minutos ya había dado la vuelta al mundo y era objeto de críticas por su sencillez y se comparaba con las potentes ilustraciones de las portadas anteriores. En esta ocasión, una foto sosa de dos sillas de plástico blancas vacías y colocadas a la sombra de un platanero es la carta de presentación de este disco.

La foto portada de DtMF es obra de Eric Rojas, conocido artísticamente como Siempreric, el fotógrafo puertorriqueño de cabecera del cantante desde hace unos años y el responsable de las instantáneas que acompañan a toda la creatividad del disco. Además, también ha dirigido el videoclip WELTiTA junto a Robinson Florian, otro de los creativos más influyentes del mundo audiovisual puertorriqueño.

“Mucho, mucho significado y me siento demasiado agradecido de ser parte de las imágenes de este proyecto tan especial”, comentaba el autor de esta instantánea tan especial en sus redes sociales.

Y aunque Bad Bunny no ha dado muchos detalles sobre el significado o los secretos tras esa portada, sí que explicó en sus redes sociales que la inspiración fueron sus recuerdos de infancia y los patios familiares de Puerto Rico, donde reinaban, y aún reinan, esas sillas monobloque. Además, es un emocionado homenaje a los momentos sencillos que marcan la vida de todos.

“Hay flora muy típica de su país, hay plátanos verdes, dos sillas que representan a dos personas que ya no están en esta tierra. El disco se llama Debí tirar más fotos haciendo alusión a que debió pasar más tiempo con esas personas, además las sillas son muy comunes en las casas de la clase media latinoamericana”, aseguraba el ilustrador chileno Diego Candia en el periódico chileno La Tercera.

El fenómeno viral de las sillas monobloque

Tan comunes son que, nada más lanzarse el disco, esas sillas se hicieron virales y cientos de personas comenzaron a compartir imágenes de ellas. De hecho, en esas semanas se convirtieron en objeto de deseo. Estas sillas fabricadas en plástico y de una sola pieza se diseñaron en la década de los 60, pero fue en la década de los 70 cuando se democratizaron y llegaron a Latinoamérica, “donde se popularizaron debido a su bajo costo de fabricación, de cerca de tres dólares”, aseguran en la revista de AD de arquitectura y diseño.

Solo semanas más tarde, esas sillas blancas de plástico fueron las impulsoras de un curioso movimiento cuando comenzaron a aparecer delante de los estadios y recintos más importantes del mundo anunciando así que esos lugares eran paradas de su show dentro de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

En nuestro país, aparecieron delante del Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde ofrecerá 10 conciertos entre mayo y junio, y en Barcelona, delante del Estadio Olímpico de Montjuïc Lluís Companys, donde estará dos noches, el 22 y 23 de mayo.

El recuerdo del amor con Gabriela Berlingeri

Además del tributo que Benito Antonio Martínez Ocasio ha rendido a PR con este disco y en cada una de sus canciones, las letras, créditos y fotos han sido repasadas concienzudamente por sus seguidores buscando el rastro de antiguos amores y una cosa podría ser real, la presencia ausente de la que fue su novia entre 2017 y 2022, Gabriela Berlingeri, especialmente en esa portada.

Días antes del lanzamiento del disco, muchos sacaron del historial de redes sociales algunas de las fotografías que Bunny había compartido juntos y en dos de ellas la pareja posaba sentada en sillas de plástico blancas, en lo que parece terrazas o jardines.

Por otro lado, en el short film con el que el de Puerto Rico presenta el disco, el protagonista muestra una foto en la que Gabriela aparece vestida de novia —con el mismo vestido que lleva en el videoclip de Titi me preguntó— posando para el cantante y el fondo es el platanero de la portada, no hay duda.