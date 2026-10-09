Horarios y actividades de Macondo Park hoy viernes: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?

Shakira, en el concierto del 3 de octubre de 2026 en Madrid | Getty Images

El décimo día de Shakira en Macondo Park llega de la mano de numerosas actividades.

Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de la colombiana en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

Este viernes 9 de octubre se espera la llegada de Nathy Peluso, tras la participación de Amaia, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés, y el desfile de la diseñadora Isabel Zapardiez, quien vistió a Blanca Paloma en Eurovisión 2023. También será la ocasión de escuchar la narración de Cien años de soledad y hablar de Sale el Sol en el Club de Lectura.

A continuación, desde Europa FM presentamos el horario de todas las actividades de Macondo Park para hoy viernes:

Apertura y cierre de Macondo Park

Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas

Fin de las actividades - 00:15 horas

Horario del concierto de Shakira

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas

La Sala

You Wanted a Hit! - 16:30 horas

Stereo Madness - 17:15 horas

Louta - 17:50 horas

Fanta Rosario - 18:40 horas

Nathy Peluso - 19:15 horas

La Biblioteca

Narración Cien años de soledad - Diego Rousselon - 14:30 horas

- Diego Rousselon - 14:30 horas Taller de cursiva Cómo se publica un libro - Carlos Barea - 15:00 horas

- Carlos Barea - 15:00 horas Club de lectura Sale el Sol - con Mar García Puig y Marta Jiménez Serrano - 18:00 horas

- con Mar García Puig y Marta Jiménez Serrano - 18:00 horas El amor en tiempos de Shakira - con Silvia Olmedo - 19:00 horas

El Museo

Solaya - 16:30 horas

Kaidara - 17:30 horas

Lablackie - 18:30 horas

Macondito

Tatuajes y hairshop - 13:00 horas

Karaoke - 14:00 horas

Tatuajes y hairshop - 14:30 horas

Karaoke - 15:00 horas

Tatuajes y hairshop - 15:30 horas

Baile y magia - 16:00 horas

Tatuajes y hairshop - 16:30 horas

Karaoke - 17:00 horas

Baile y magia - 17:30 horas

Karaoke - 18:00 horas

Baile y magia - 18:30 horas

El Mercado

Dance shows by Caribe Mami - 14:00 - 20:00 horas

La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 14:00 horas

Jauría - 14:45 horas

La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 17:00 horas

Jauría - 17:45 horas

La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 18: 15 horas

Edna Martínez - 19:00 horas

El Taller