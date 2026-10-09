Horarios y actividades de Macondo Park hoy viernes: ¿a qué hora empieza y termina el concierto de Shakira?
La residencia europea de Shakira está a punto de concluir. La cantante colombiana tiene por delante cuatro días de conciertos y actividades en Macondo Park. El primero es este viernes 9 con Nathy Peluso como estrella de Es Latina y el desfile de la diseñadora Isabel Zapardiez. Descubre los horarios de todas las actividades que se van a celebrar hoy en el recinto.
Concierto de Shakira hoy: horario, cómo llegar, accesos, invitados y setlist
¿Quién actúa este fin de semana en Macondo Park? Los artistas de La Sala
El décimo día de Shakira en Macondo Park llega de la mano de numerosas actividades.
Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para los conciertos de la colombiana en Madrid incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).
Este viernes 9 de octubre se espera la llegada de Nathy Peluso, tras la participación de Amaia, Guitarricadelafuente y Yerai Cortés, y el desfile de la diseñadora Isabel Zapardiez, quien vistió a Blanca Paloma en Eurovisión 2023. También será la ocasión de escuchar la narración de Cien años de soledad y hablar de Sale el Sol en el Club de Lectura.
A continuación, desde Europa FM presentamos el horario de todas las actividades de Macondo Park para hoy viernes:
Apertura y cierre de Macondo Park
Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.
- Apertura de puertas y de pabellones - 13:00 horas
- Fin de las actividades - 00:15 horas
Horario del concierto de Shakira
Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.
- Inicio del concierto de Shakira - 20:30
- Fin del concierto de Shakira - 23:00
Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas
La Sala
- You Wanted a Hit! - 16:30 horas
- Stereo Madness - 17:15 horas
- Louta - 17:50 horas
- Fanta Rosario - 18:40 horas
- Nathy Peluso - 19:15 horas
La Biblioteca
- Narración Cien años de soledad - Diego Rousselon - 14:30 horas
- Taller de cursiva Cómo se publica un libro - Carlos Barea - 15:00 horas
- Club de lectura Sale el Sol - con Mar García Puig y Marta Jiménez Serrano - 18:00 horas
- El amor en tiempos de Shakira - con Silvia Olmedo - 19:00 horas
El Museo
- Solaya - 16:30 horas
- Kaidara - 17:30 horas
- Lablackie - 18:30 horas
Macondito
- Tatuajes y hairshop - 13:00 horas
- Karaoke - 14:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 14:30 horas
- Karaoke - 15:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 15:30 horas
- Baile y magia - 16:00 horas
- Tatuajes y hairshop - 16:30 horas
- Karaoke - 17:00 horas
- Baile y magia - 17:30 horas
- Karaoke - 18:00 horas
- Baile y magia - 18:30 horas
El Mercado
- Dance shows by Caribe Mami - 14:00 - 20:00 horas
- La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 14:00 horas
- Jauría - 14:45 horas
- La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 17:00 horas
- Jauría - 17:45 horas
- La Cucaracha Orquestra: Caribe Café - 18: 15 horas
- Edna Martínez - 19:00 horas
El Taller
- Isabel Zapardiez (Desfile) - 18:00 horas
- Debo Martín (DJ Set) - 17:00 - 18:30 horas