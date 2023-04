¡Imposible no llorar! El emotivo videoclip de 'Wish You The Best' de Lewis Capaldi

Hay canciones bonitas, hay canciones que emocionan... y hay otras que resultan desgarradoras. En este grupo podría enmarcarse Wish You The Best, la última balada de Lewis Capaldi que el propio artista escocés define como "la canción más triste" que ha escrito en su carrera.

"Siempre me ha fascinado las cosas que se quedan sin decir tanto en una relación como en una amistad. Wish you the best nació de la idea de una persona a la que te sientes cercana en algunos momentos de tu vida e inevitablemente el tiempo pasa y llegas a escuchar y a ver todas las maravillosas cosas que pasan en su vida sin que tú estés y que te llegan tanto por amigos, familia o algo más a menudo en estos tiempos a través de las redes sociales", explicó el cantante en Twitter poco después de publicar la canción.

Wish you the best —en español Te deseo lo mejor—refleja "la batalla entre la necesidad de ver cómo le va a esa persona en la vida contra esa parte de ti que se muere un poco por dentro escuchando que la otra persona ha cambiado partes de su vida donde ya no tienes cabida". "Es una canción sobre todo lo que no decimos a esa gente, algunas veces hay cosas que quisiéramos decir pero elegimos no hacerlo por culpa del miedo o del rechazo o del respeto hacia esa persona que nunca más va a estar con nosotros en nuestra vida sean cuales sean las razones", apuntó.

Una canción con una historia detrás así de dura viene de la mano de un videoclip igual de duro, o incluso más, que ha llenado las redes sociales de lágrimas, como ha mostrado el propio Capaldi ha compartir las reacciones de sus fans.

El videoclip de Wish you the best lo protagonizan John, un cartero de edad ya avanzada, y su perro Willow, un fiel y desaliña compañero que pasa los días con él. El fallecimiento repentino de John sumerge en un dolor devastador a Willow que encuentra salida gracias a otro cartero, el sustituto de John que le devuelve la ilusión. El amor siempre ayuda a superar los baches más duros de la vida.