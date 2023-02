El increíble cambio físico de Madonna desde sus primeras apariciones en los Grammy hasta ahora

Madonna ha llegado a ser una de las cantantes más populares del mundo. Desde sus inicios en la música en los 80, la artista ha conseguido tener éxitos internacionales durante prácticamente todas las décadas siguientes hasta ahora.

No solo su estilo musical ha cambiado, sino también su apariencia física. A través de los años, la artista se ha sometido a varias cirugías que han supuesto que en muchas ocasiones sus propios fans no logren reconocerla.

Repasamos algunas de las apariciones de Madonna en los premios Grammy.

(1999) - Madonna recoge sus primeros premios

A pesar de que sus primeros temas como Like a virgin, Material girl o Into the groove fueron lanzados al comienzo de su carrera, no fue hasta 1992 cuando la Academia de Grabación decidió otorgarle su primer premio Grammy. Lo logró en la categoría Mejor vídeo musical de formato largo por el video Blond Ambition World Tour Live, un videoálbum donde estaba grabado el último concierto de la gira con el mismo nombre.

Pero el primer gramófono que se llevó la intérprete de Like a prayer por sus temas fue en 1999 con por Mejor álbum de pop con el disco Ray of light. No fue el único premio que ganó esa noche, ya que también recogió Mejor grabación dance, Mejor vídeo musical de formato corto y Mejor paquete de grabación. Todos ellos con el mismo álbum.

Este año permitió a la artista posar por primera vez en la alfombra roja de los Grammy con sus cuatro estatuillas.

(2004-2015) Algunas de las actuaciones de Madonna

En 2004, Madonna se volvió a subir al escenario de los Grammy, aunque en este caso no fue para recoger un premio, sino para presentar una actuación. Fue la encargada de dar la bienvenida a Sting & Sean Paul, que interpretaron el popular tema Roxanne.

Y dos años más tarde, fue ella la que actuó durante la gala de estos premios, cantando su single Hung up.

En 2015, Madonna también fue la protagonista de un número musical. Vestida con un look de torera, cantó su tema Living for love.

Madonna en los Grammy 2015 // Getty Images

2023 - El nuevo rostro de Madonna

Y para terminar, hay que recordar la última edición de los Grammy, donde se ha convertido en una de las protagonistas por dos motivos: su irreconocible rostro y su potente discurso de empoderamiento femenino. Cuando se ha subido al escenario y ha cogido el micrófono, ha arrancado con la frase: "¿Estáis listos para un poquito de controversia?".

Ha contado que "tras más de cuatro décadas en la música, si te llaman sorprendente, escandalosa, que causas problemas, provocadora o peligrosa, definitivamente lo estás haciendo bien". Con estas palabras, Madonna daba las gracias a "todos aquellos rebeldes" que hacen que la sociedad avance.

"Los que se meten en problemas deben saber que su valentía no pasa desapercibida, son vistos, escuchados y valorados", ha terminado.

Además, el nuevo rostro de la cantante no ha pasado desapercibido y rápidamente han comenzado a circular las teorías por internet, pero la más realista es pensar que la artista se ha sometido a una cirugía estética para la cara.

Madonna // Getty Images

Madonna es una artista que nunca ha querido ser clasificada. Durante toda su carrera, ha ido cambiando de estilos y probando nuevos formatos, lo que le ha permitido ser la gran reina del pop que todos conocen.

Pero si se habla de cambios también hay que hacer mención a sus cirugías.