Los indicios de que Taylor Swift incluirá 'The Tortured Poets Department' en 'The Eras Tour' en Europa

Taylor Swift ha dado un vuelco a nuestros corazones con los vídeos de los ensayos de The Eras Tour para Europa, en el que deja algunas pistas de que su nuevo disco, the Tortured poets Departement , formara parte de sus próximos conciertos.

Taylor Swift está a punto de volver a los escenarios, esta vez en la parte Europea de su aclamada gira internacional The Eras Tour.

La artista ha compartido un breve vídeo de los ensayos de cara a sus conciertos, pero hay algo que nos ha llamado la atención: que use el filtro sepia que utilizó para la llegada de The Tortured Poets Department, el lanzamiento de su onceavo álbum de estudio, y que haya escogido su nuevo sencillo Fortnight, para poner de fondo.

Podría tratarse simplemente de una manera más de promocionar su nuevo proyecto musical, pero si nos fijamos en los detalles escondidos dentro de cada uno de los pequeños clips del vídeo, hemos encontrado indicios de que Miss Americana podría haber incluido TTPD en The Eras Tour.

Un posible cambio de setlist

Lo primero que ha venido a nuestras mentes y la de todos los swifties ha sido un posible cambio de setlist. La artista podría añadir a la larga lista de canciones que conforman su show algunas de su nuevo disco como Fortnight, Who's Affraid of Little Old Me o Down Bad.

Esta elección también podría suponer algunas pérdidas como Cardigan, The Archer o 'tis The Dam Season, canciones de las que Taylor decidió prescindir en el lanzamiento de la película de su gira en cines, y que se añadieron posteriormente en la versión extendida de Disney +.

Los zapatos

Una de las pistas más obvias que nos han hecho pensar en la integración de TTPD en The Eras Tour ha sido su cambio de zapatos: la artista ha ensayado con los mismos tacones que lleva en el videoclip de Fortnight, cuando sale de la habitación de asilo y se convierte en una poeta torturada viuda.

Las alas, los sombreros y los bastones

Otra de las escenas que ha llamado la atención ha sido aquella en la que los bailarines de Taylor la acompañan vestidos con sombreros, alas y bastones, una puesta en escena que no recordamos haber visto con anterioridad, así que podríamos decir que se trata de una nueva.

La valla de TTPD

En otro de los clips se puede apreciar a Taylor apoyada en una vaya en la que se puede leer el logo de TTPD, lo que indicaría que, de una u otra manera, este nuevo disco va a estar presente sobre el escenario en la gira por Europa.

Tan solo quedan dos semanas para que de comienzo la gira Europea en Francia, donde desvelaremos todas estas incógnitas, pero estamos seguros de que, de alguna u otra manera, Taylor está reservando algo muy especial para sus poetas torturados.