'Inevitable', la canción de Morat compuesta por Manuel Valdez y creada con inteligencia artificial que está arrasando en Internet

¿Y si te dijesen que la última canción viral de Morat no es suya? Es lo que ha pasado con Inevitable , una composición de Manuel Valdez con la que ha traido las voces de los colombianos a su letra gracias a la inteligencia artificial.

Probablemente hayas escuchado esta canción por redes sociales y hayas pensado que es de Morat, pero ni es de Morat "ni existe", aunque podría pasar perfetamente por una de las canciones de su disco Balas Perdidas.

Se trata de Inevitable, un tema compuesto por Manuel Valdez —un joven que se dedica a la música en redes sociales— para el que ha echado mano de la IA (Inteligencia Artificial) para poner las voces de los integrantes de la banda colombiana a su letra.

El músico compuso la canción con tres requisitos: una letra de desamor, una melodía pegajosa, y bastantes voces, muy acorde al estilo que usan Villamil, Isaza y los hermanos Martín en sus creaciones, que suelen ser bastantes características.

Lacanción no tardó en hacerse viral y confundirse con uno de los múltiples éxitos del tema.

La reacción de Morat

Después de mucho esfuerzo por parte de los fans de Morat y de esta creación de Manuel Valdez, la canción ha terminado llegando a manos de la banda.

Pablo Campos, integrante de Dimitri y las brujas y cuñado de Simon Vargas, ha sido el encargado de hacer que esta joya llegase al grupo, y no ha tardado en viralizarse un vídeo del bajista reaccionando al tema.

"Su base rebien", "wow weón está increíble", "gran halftime", "sí me gustó" o "el man la está rompiendo" han sido alguna de las reacciones del integrante de Morat, en cuyo rostro se podía apreciar una mezcla de alegría y sorpresa constante.

El intermediario ha intentado convencerlo para que la toquen en un concierto y quién sabe si terminarán aceptando la canción y haciendo que finalmente forme parte de su repertorio.

Letra de Inevitable

Cubrí mis ojos no quería ver,

como se esfuman en el aire

todos los besos que te regalé,

Aún me cuesta y no puedo entender

que esto era inevitable,

solo queda el recuerdo de tu piel,

porque la vida me fuerza a olvidarte

y yo que no te quiero olvidar

intenté mil veces descifrate

pero no dejo de pensar

porque si eres tu la que tiens dudas,

seré yo quien pasa la peor parte

quisiste jugar entre almas desnudas

pensando que no iban a enamorarse,

y ahora solo pienso en ti,

y tu piensas en mi

pero eso no quita que seas culpable

de que este punto en nuestra historia se vuelva inevitable

oh oh oh, se vuelva inevitable,

oh oh oh, inevitable,

oh oh oh, se vuelva inevitable