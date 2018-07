Inna vuelve para el verano con 'Diggy Down' con Yandel

Aunque ya nos presentó la canción el pasado mes de diciembre, Inna lanza el remix de su 'Diggy Down' para que no dejes de bailar este verano. En el videoclip aparece tan sexy como de costumbre junto a Yandel y Marian Hill .

Inna en el videoclip de 'Diggy down' / europafm.com

¿Qué es un verano sin una canción de Inna? La rumana se ha aliado con Yandel, como ya hizo para In your eyes, y con Marian Hill para lanzar el remix de Diggy Down.

El resultado es una canción de lo más veraniega aunque con un toque más urbano que a lo que nos tiene acostumbrados que apunta a ser uno de los hits del verano. Y por supuesto viene acompañada con un vídeo donde la cantante aparece muy sensual en bañador o con un minúsculo body con una serpiente.