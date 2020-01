Isla Iglú lanza su single 'Me Divierto', ¡y ya puedes ver el lyric vídeo en exclusiva en Europa FM!

Primavera Sound ha presentado el cartel de su vigésima edición en la que continua en la línea de abarcar una gran diversidad de géneros musicales. Desde bandas como The Strokes, The National o Massive Atack, que mantienen viva la esencia de sus primeras ediciones; continuando apostando por el rap con referentes como Tyler, The Creator y abriéndose a géneros urbanos como lleva haciendo en sus últimas ediciones con la presencia este año de Bad Bunny, C. Tangana o Bad Gyal.