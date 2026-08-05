Rosalía canta 'Bagdad' en su cuarto concierto en Argentina con el 'LUX TOUR'

En las redes sociales reinan los vídeos virales de Rosalía en cada uno de sus conciertos del LUX TOUR. Y este alcance se ha multiplicado a la enésima potencia desde que la artista ha aterrizado en Buenos Aires, donde en total se reencontrará con su público argentino a lo largo de cuatro noches.

Y es que el Movistar Arena de la capital argentina está viviendo sorpresas de lo mas envidiables. Después de volver a disculparse con sus fans tras su polémica en redes sociales, la artista solo ha llenado de alegrías a los argentinos. Por el confesionario han pasado Ángela Torres, Lali Espósito y en su tercer concierto La Joaqui, pero además precisamente en el show del 4 de agosto el público se ha podido llevar un regalo para toda la vida.

Rosalía cada vez se abre más a la improvisación en el LUX TOUR, y esta vez ha tocado cantar con base incluida una canción fuera del setlist de sus conciertos de la gira. Se trata de Bagdad, un preciado tema de la catalana que pertenece a su disco El mal querer.

El público cantó junto a ella un largo fragmento de la canción, dejando así para la posteridad un momento único para los fans de la catalana.