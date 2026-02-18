Juanes anuncia la gira 'Juanes World Tour 2026' con más de 50 fechas a nivel global

Juanes actuando en la ceremonia de la Persona del Año de los Latin Grammy 2024 | Getty Images

Juanes, el 29 veces ganador de los Grammy y Latin Grammy, ha anunciado el Juanes World Tour 2026, con 50 fechas a nivel global y una gira de 29 fechas por Estados Unidos.

Con esta gira, el cantante pretende hacer un viaje por los mayores éxitos de su trayectoria, así como cantar por primera vez en directo las canciones de su nuevo disco, Juanesteban, el cual verá la luz el 6 de marzo y mostrará la dualidad de Juanes.

Algunas de sus paradas serán dentro de festivales, como el Viva Latino en Ciudad de México o el Viña del Mar en A Coruña.

Cómo comprar las entradas

Para esta gira, habrá dos fechas para la preventa y la venta de entradas y... ¡Es ya!:

Preventa CITI: jueves 19 de febrero a las 10:00 horas en www.citientertainment.com (propietarios tarjeta CITI)

jueves 19 de febrero a las 10:00 horas en www.citientertainment.com (propietarios tarjeta CITI) Preventa Juanes: jueves 19 de febrero a las 10:00 horas en juanes.net

jueves 19 de febrero a las 10:00 horas en juanes.net Venta General: viernes 20 de febrero a las 10:00 horas en juanes.net

Todas las paradas de su gira