Juanes anuncia la gira 'Juanes World Tour 2026' con más de 50 fechas a nivel global
La gira del ícono de la música latina combinará algunos de sus éxitos número uno con los temas de su álbum Juanesteban. La venta de entradas para los conciertos de Juanes tendrá lugar el 19 y 20 de febrero.
Juanes, el 29 veces ganador de los Grammy y Latin Grammy, ha anunciado el Juanes World Tour 2026, con 50 fechas a nivel global y una gira de 29 fechas por Estados Unidos.
Con esta gira, el cantante pretende hacer un viaje por los mayores éxitos de su trayectoria, así como cantar por primera vez en directo las canciones de su nuevo disco, Juanesteban, el cual verá la luz el 6 de marzo y mostrará la dualidad de Juanes.
Algunas de sus paradas serán dentro de festivales, como el Viva Latino en Ciudad de México o el Viña del Mar en A Coruña.
Cómo comprar las entradas
Para esta gira, habrá dos fechas para la preventa y la venta de entradas y... ¡Es ya!:
- Preventa CITI: jueves 19 de febrero a las 10:00 horas en www.citientertainment.com (propietarios tarjeta CITI)
- Preventa Juanes: jueves 19 de febrero a las 10:00 horas en juanes.net
- Venta General: viernes 20 de febrero a las 10:00 horas en juanes.net
Todas las paradas de su gira
- 17 de enero – San Juan, PR
- 15 de febrero – Barranquilla, CO
- 25 de febrero – Viña del Mar, CL
- 1 de marzo – Madrid, ES (SOLD OUT)
- 11 de marzo – Guadalajara, MX
- 12 de marzo – Monterrey, MX
- 14 de marzo – CDMX, MX
- 15 de marzo – San Luis, MX
- 21 de marzo – San José, CR
- 2 de mayo – El Paso, US
- 10 de julio – Casablanca, MA
- 12 de julio – Bruselas, BE
- 13 de julio – Tilburg, NL
- 15 de julio – Veszprém, HU
- 16 de julio – Berlín, DE
- 20 de julio – Porl, FI
- 20 de julio – Londres, UK
- 21 de julio – París, FR
- 24 de julio – A Coruña, ES (Festival Viña del Mar)
- 26 de julio – Porto, PT
- 3 de septiembre – Orlando, US
- 4 de septiembre – Miami, US
- 6 de septiembre – Jacksonville, US
- 9 de septiembre – Atlanta, US
- 10 de septiembre – Charlotte, US
- 12 de septiembre – Nashville, US
- 13 de septiembre – Columbus, US
- 15 de septiembre – Cleveland, US
- 16 de septiembre – Indianapolis, US
- 18 de septiembre – Newark, US
- 20 de septiembre – Toronto, CA
- 22 de septiembre – Montreal, CA
- 23 de septiembre – Boston, US
- 26 de septiembre – Chicago, US
- 27 de septiembre – Omaha, US
- 28 de septiembre – Wichita, US
- 30 de septiembre – Dallas, US
- 2 de octubre – San Antonio, US
- 3 de octubre – McAllen, US
- 4 de octubre – Houston, US
- 9 de octubre – Salt Lake City, US
- 10 de octubre – Las Vegas, US
- 11 de octubre – Fresno, US
- 14 de octubre – San José, US
- 15 de octubre – Wheatland, US
- 16 de octubre – Los Ángeles, US
- 18 de octubre – Highland, US
- 22 de octubre – San Diego, US
- 20 de noviembre – Bogotá, CO