Julio Iglesias se despide de Manuel de la Calva, del Dúo Dinámico: "Tu música quedará eternamente"

Manuel de la Calva, músico catalán e integrante del Dúo Dinámico, murió este martes 26 de agosto a los 88 años. Ramón Arcusa, su compañero en el grupo, dio la triste noticia: "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida", dijo.

"La música española pierde a uno de sus más grandes artistas"

Tras las palabras del cantante del Dúo Dinámico, el mundo de la música se vistió de luto. Entre otros, Julio Iglesias ha querido dejar inscritas unas palabras de despedida para Manuel de la Calva. "Hoy la música española pierde a uno de sus más grandes artistas", empieza diciendo el madrileño a través de una historia de Instagram.

"Contigo y con Ramón, nace el pop en España, vuestras lecciones cambiaron mi carrera para siempre. Descansa en paz, amigo. Tu música quedará eternamente en nuestras vidas", añade Julio Iglesias en su carta pública.

Julio Iglesias se despide de Manuel de la Calva en Instagram | Instagram @julioiglesias

La relación entre el Dúo Dinámico y Julio Iglesias es larga. El grupo se encargó de producir el primer disco del madrileño, Yo canto (1969), que incluye una de sus canciones más icónicas: La vida sigue igual. Manuel de la Calva y Ramón Arcusa también escribieron la letra del tema Soy un truhán, soy un señor (1977).