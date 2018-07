Justin Timberlake y Jay Z samplean a Nirvana en 'Holy Grail'

Jay Z y Justin Timberlake siguen con su gira Legends Of The Summer T our . Mientras y aprovechando su buen feeling, han publicado el videoclip de Holy Grail. Tema del rapero que está siendo todo un éxito de ventas y está incluida en el nuevo álbum del marido de Beyoncé, titulado Magna Carta Holy Grail.

El último vídeo de Jay Z y Justin Timberlake no deja indiferente a nadie. Tiroteos, fuego, explosiones, demonios... todo tiene cabida en Holy Grail. En él podemos ver a ambos cantantes por separado, en una sucesión de imágenes de una fotografía brillante, en sitios abandonados pero con los retales del lujo más exquisito.

Las ventas han hablado por sí solas para que Holy Grail se convierta en el primer sencillo de Magna Carta Holy Grail, el duodécimo álbum de Jay Z que se lanzó el pasado mes de julio. Esta canción en la que samplean el famoso estribillo de Smells like teen spirit de Nirvana, vendió un millón de copias la primera semana de su lanzamiento y medio millón la segunda.

Holy Grail es la segunda colaboración de Jay Z y Justin Timberlake en lo que va del año 2013, después de Suit & Tie y su posterior interpretación en vivo durante los premios Grammy de 2013.

Hasta ahora Holy Grail ha llegado al número 5 del Billboard Hot 100 y en Reino Unido ha llegado al puesto número 7. En este momento, ambos se encuentran de gira con el Legends Of The Summer Tour y Justin Timberlake pronto lanzará el segundo volumen de The 20/20 Experience.

